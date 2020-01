Rappeři Future a Drake si v novém klipu utahují z Applu a zaměstnanců Apple Storů

Apple se sice snaží držet své Apple Story na co nejvyšší úrovni a nabízet v nich nadstandardní služby, kterými se konkurence chlubit nemůže, avšak ne vždy se mu to například kvůli neukázněným zaměstnancům daří. Ostatně, již mnohokrát se světem prohnaly různé stížnosti právě na zaměstnance Apple Storů, kteří se k zákazníkům nezachovali profesionálně či zkrátka neměli dostatek informací o určitých službách a produktech. Na tyto neduhy si posvítili rappeři Future a Drake, kteří se v nejnovějším videoklipu opírají právě do jablečných obchodů a zaměstnanců, kteří nemají dle nich nejmenší ponětí co vlastně dělají.

Apple se často stává terčem nejapných vtípků, referencí a lehce ponižujících narážek, a to ať už ze strany zákazníků. nebo dokonce nejrůznějších televizních seriálů a filmů. Jen málokdy se ale stane, že by si zmínka o Applu našla cestu i do videoklipu hudebních hvězd, jakými jsou například Future a Drake. Oba jsou totiž známí svými nekonvenčními názory, texty o tématech, jež jsou i v dnešní době poměrně tabu a obecně si příliš neberou servítky. Nejinak tomu bylo i v případě jejich společného hudebního klipu Life is Good, kde se rappeři strefili (od cca 0:45) do jablečných obchodů a často nepříliš schopných zaměstnanců, kteří v nich pracují.

Na paškál si toto hvězdné duo bere zejména nekvalifikovanost pracovníků, jejich technický nedostatky a neschopnost rozeznat od sebe jednotlivé služby Applu. Pochopitelně se jedná o nadsázku a stereotyp, ale i tak se hudebníkům podařilo vyzdvihnout pár skvělých a vtipných postřehů. Drake si například utahuje z toho, že mají zaměstnanci často větší ego než by se na jejich pozici hodilo a zákazníky odbývají tím, že jim řeknou nějakou hloupost. Zda se jedná o částečnou trefu do černého nejspíše necháme posoudit každého, kdo v nějakém Apple Storu byl.