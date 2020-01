7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (24. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ve hře Bridge Constructor bude vaším hlavním úkolem úspěšně stavět ty nejrůznější mosty. Doslova se totiž v žijete do role hlavní osoby na stavě a budete rozhodovat o všem. Budete si však muset dát pozor, jelikož jste omezeni určitým rozpočtem a vaše mosty se nesmějí zřítit.

Původní cena: 199 Kč (99 Kč)

Ve hře Sunny Hillride vezmete svou rodinku na vysněnou dovolenou. Vy se vžijete do role hlavy rodiny, kvůli čemuž se ocitnete za volantem automobilu a budete muset absolvovat požadovanou cestu. Na té však na vás číhá spousta překážek, s kterými se musíte opatrně vypořádat tak, aby se nikomu nic nestalo, a abyste neztratili některé z vašich zavazadel.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Trávíte většinu dne či pracovní doby za počítačem a například pro lepší soustředění si přehráváte muziku do sluchátek? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, poté byste určitě ocenili aplikaci Silenz. Ta totiž snímá okolní zvuky a v případě, kdy na vás kupříkladu začne někdo mluvit, vám muziku sama pozastaví.

Původní cena: 249 Kč (229 Kč)

Hra Truberbrook vás zavede do mysteriozního sci-fi prostředí, které vám rozhodně jen tak nedá spát. V této hře se vžijete do role mladého amerického vědce Hanse Tannhausera, který letěl na svou dovolenou do Evropy. Příběh se odehrává v 60. letech minulého století, a ačkoliv to vypadá tak, že se na vás štěstí usmálo, ve finále na vašich aktivitách bude záviset osud celého lidstva.

Původní cena: 679 Kč (479 Kč)

Netrvalo to dlouho a legendární hra Euro Truck Simulator 2 se na herní platformě Steam znovu objevila ve slevě. Pokud tuto hru doposud neznáte, rozhodně byste ji měli vyzkoušet. Vaším cílem totiž je vybudovat co možná největší přepravní společnost a vozit náklad v kamionech skrze celou Evropu.

Původní cena: 19,99 € (4,99 €)

Máte v oblibě hry, ve kterých doslova bojujete o přežití a chtěli byste si vyzkoušet opravdový hardcore? Poté by vám určitě neměla utéct sleva na populární hru Rust, ve které máte pouze jediný úkol – přežít. Jakmile se totiž připojíte na server, disponujete pouze kamenem a musíte si postupně nasbírat důležité předměty a vybudovat svůj úkryt. Jakmile se však ze serveru odpojíte, nemyslete si, že jste v bezpečí. Vaše postava se totiž tehdy pouze přepne do režimu spánku a vám tak stále hrozí nebezpečí.

Původní cena: 29,99 € (20,09 €)

Zakoupením aplikace Drawing Techniques Course si zpřístupníte, jak již samotný název napovídá, perfektní kurz kreslířských technik. Ten vás provede kreslením od úplných začátků až po pokročilé techniky, kterými oslníte nejednoho fanouška umění či své přátele.

Původní cena: 349 Kč (179 Kč)