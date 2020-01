Stahujte: Legendární herní série Half-Life je nyní pro Mac i PC zcela zdarma

Pokud si říkáte hráči a mobilní zařízení nejsou jediným místem, kde jste na hry narazili, pak vás jistě neminula legendární série Half-Life se starým dobrým tichým společníkem, jehož jméno je Gordon Freeman. Tento vědecký pracovník, který byl shodou okolností ve špatný čas na špatném místě, se vryl fanouškům do paměti již před 22 lety a od té doby si značka vybudovala takové renomé, že je právoplatně považována za nejlepší herní FPS sérii světa. Avšak pokud se vám tato mánie vyhnula obloukem, máme pro vás dobrou zprávu. Všechny díly a epizody jsou zdarma k mání na Steamu, a to po omezenou dobu.

Sledujete-li alespoň okrajově dění okolo Half-Life a zajímáte se o tuto sérii již delší dobu, určitě jste alespoň zaslechli o novém díle, kde se opět vydáme do starého známého světa. Ne, bohužel vás musíme zklamat, opravdu se nejedná o vymodlený třetí díl a pokračování oficiálního příběhu. Tentokrát se ve virtuální realitě vžijeme do Alyx a užijeme si vedlejší příběhovou linku, jež nás seznámí s dalšími důležitými detaily. Po dlouhých 13 letech tu tedy máme další přírůstek, což se sluší náležitě oslavit. Valve naštěstí na hráčích nešetří, takže se studio vytasilo s opožděným vánočním dárkem v podobě Half-Life Collection, jež obsahuje všechny díly a epizody.

Na rozdíl od Epic Games nás sice Gabe Newell neobdaří neomezeným vlastnictvím a zpřístupnění bude pouze dočasné, ale na druhou stranu budete mít dostatečně dlouhý čas k tomu dohnat resty, a nebo si případně zopakovat své nejoblíbenější díly. Kolekce tedy zahrne jak původní Half-Life, tak také rozšíření Opposing Force a Blue Shift, které se mírně odklonilo od hlavní příběhové linie. Nechybí remasterované Half-Life 1 Source a druhý díl se všemi epizodami. Jako poslední do košíku Valve přihodilo také Team Fortress Classic, nehynoucí legendu žánru, která dala předznamenat multiplayerovým FPS hrám. Pokud jste se tedy ještě nevydali do tohoto nebezpečného světa po mimozemské invazi, doporučujeme tak co nejdříve učinit. Stačí zamířit na Steam a hry si libovolně zdarma stáhnout. Možnost zahrát si jednotlivé díly potrvá do vydání Half-Life: Alyx, jenž bylo stanoveno na průběh března. Hry jsou dostupné jak pro Windows, tak i pro Mac. Jejich hardwarové požadavky jsou pak tak nízké, že je rozjedete skutečně na všem. Pokud byste si pak chtěli hry užít i po skončení akce, lze celý Half-Life balíček na Steamu zakoupit se slevou 40 %.