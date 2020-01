Multiplayer v Mario Kart Tour si zřejmě budeme moci zahrát na iPhonech i bez předplatného

O populární závodní hře Mario Kart Tour, kde si hlavní roli střihl oblíbený italský instalatér, jsme v minulosti psali již mnohokrát. Hra se stala obrovským hitem a za prvních pár týdnů nasbírala přes 123 milionů aktivních hráčů, což je i vzhledem k mobilním zařízením nanejvýš úctyhodné číslo. Tak či onak byla počinu od Nintenda vytýkána absence plnohodnotného multiplayeru, který byl místo toho zastoupen pouhým soupeřením s umělou inteligencí a následným vypsáním tabulky, hodnotící váš výkon. Naštěstí je mód více hráčů na cestě a chystá se i otevřená beta verze.

Je to již několik měsíců, co spatřila světlo světa nová hra předvádějící závodní dobrodružství italského instalatéra Marie. Od té doby se těší jak kladným recenzím, tak zájmu hráčů, který neutuchá a naopak strmě roste. Konec konců, titul si vyzkoušely již desítky milionů hráčů a většina z nich měla jedno společné – volala po multiplayeru, který ve hře dosud chyběl. Naštěstí vývojáři z Nintenda přispěchali s řešením a uzavřenou betu režimu pro více hráčů zpřístupnili majitelům Gold Passu, tedy měsíčního předplatného, za které můžete získat nejrůznější drobné bonusy. Nyní to ale vypadá, že se soupeření s přáteli dočká i zbytek fanoušků, jelikož se začal hráčům bez Gold Passu zobrazovat taktéž. Pochopitelně lze očekávat technické problémy a zátěž serverů, je třeba mít na paměti, že se stále jedná o beta verzi.

Zda se multiplayer stane pouze dočasnou volbou pro hrstku vyvolených, nebo se ho dočkají všichni a napořád je zatím nezodpovězenou otázkou, ale s trochou štěstí bychom se odpověď měli dozvědět brzy. Ostatně, Martio Kart Tour japonské herní společnosti vydělalo již přes 75 milionů dolarů a pokud by byl mód pro více hráčů součástí Gold Passu, toto číslo by se pravděpodobně vyšplhalo ještě výše. Jen doufejme, že tento způsob monetizace Nintendu nestoupne do hlavy, jelikož je monetizace hře často vytýkána, a to nepochybně oprávněně.