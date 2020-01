MP vyprodává vybrané modely iPhonů: iPhone XS je k dispozici od 17 990 Kč

Komerční sdělení: Jablečné telefony patří na trhu mezi naprostou špičku, což jim nikdo nemůže upřít. Telefony s logem nakousnutého jablka se navíc pyšní takzvaným pětiletým cyklem, díky čemuž disponují daleko větší životností, než konkurenční produkty s operačním systémem Android. Z tohoto důvodu se nemusíte bát kupovat například dvě generace starý iPhone, protože u něj máte zajištěno, že vám ještě pár let vydrží. Na Mobil Pohotovosti momentálně probíhá výprodej těchto jablečných telefonů, díky čemuž na nich můžete parádně ušetřit.

iPhony se od svých konkurentů odlišují v mnoha ohledech a za nás musíme říct, že rozhodně stojí za to. Pokud tedy již nějakou dobu plánujete koupi nového iPhonu, nebo chcete úplně poprvé zavítat do ekosystému od Applu, rozhodně by vám tato akce neměla uniknout. Telefon od Applu je základním stavebním kamenem zmiňovaného ekosystému a propojuje všechna jablečná zařízení dohromady. Díky tohoto výprodeje si můžete zakoupit například zbrusu nový iPhone XR již od 16 990 K nebo iPhone 7 od 9 990 Kč.

K dnešnímu dni taktéž rapidně klesla cena loňského iPhonu XS, který je momentálně k dispozici již od 17 990 Kč. Tuto akci byste však rozhodně neměli propást, a jestliže o tento model máte skutečně zájem, měli byste si ho objednat co možná nejdříve. Pokud si navíc zakoupíte iPhone, iPad či Mac, získáte možnost koupě bezdrátových sluchátek AirPods za exkluzivní cenu, která činí pouhých 3 490 Kč.