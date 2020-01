Chyby v Safari umožňovaly webům i přes zákaz sledování uživatelů

Prohlížeč Safari dostupný na iOS, iPadOS a macOS je úzce zaměřen na bezpečné procházení internetu. V tom mají uživatelům pomoci i různé chytré bezpečnostní prvky, které mají například stránkám zabránit v jejich sledování, které by jim mohlo následně umožňovat lepší práci s reklamou. Tyto bezpečnostní prvky však podle zjištění bezpečnostních expertů z Googlu obsahovaly ještě před pár týdny chyby, které stránkám určité sledování uživatelů přeci jen umožňovaly.

O bezpečnostních trhlinách v chytrých antisledovacích prvcích Safari informoval jako první portál Financial Times, kterému poskytl Google náhled jeho zprávy o chybách. Tu by měl Google zveřejnit dle dostupných informací až v následujících dnech, nicméně díky Financial Times máme už nyní možnost udělat si o celém problému alespoň elementární představu. Ten spočíval v tom, že celý bezpečnostní systém Safari si měl implicitně ukládat určité informace o webových stránkách navštívených uživatelem. Právě k těmto datům však mělo být skrze chyby možné proniknout a využít je k vytvoření digitální stopy uživatele. Zjednodušeně by se tak dalo říci, že pokud by byly tyto chyby využity, uživatel by procházel internet přes Safari de facto veřejně.

Podle bezpečnostních expertů Googlu jsou podobné chyby velmi vzácné a i poměrně závažné. Jejich zneužití není na druhou stranu příliš jednoduché a totéž platí i o jejich nalezení. Suverénně nejvíce potěšujícím faktem je pak to, že podle Googlu už Apple tuto chybu opravil a to konkrétně prosincovými updaty. Na opravě měl pracovat zhruba od léta, kdy mu byla nahlášena.