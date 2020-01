Netflix si rýpl do Applu a TV+

Nejznámější a nejodebíranější videostreamovací služba Netflix oznámila své příjmy za uplynulé čtvrtletí. Nutno říct, že se jí dařilo nad očekávání analytiků, jelikož vykázala zisk na jednu akcii ve výši 1,3 dolaru a celkovou tržbu ve výši 5,47 miliard dolarů. Pod očekáváním ovšem skončil nárůst odběratelů, neboť si společnost slibovala, že jich přibude minimálně 589 tisíc, zatímco jich přibylo „jen“ 550 tisíc. Oznámení se však neneslo jen v duchu skvělých čísel, ale také v duchu drobných rýpnutích do konkurence.

Generální ředitel Netflixu Reed Hastings dlouho tvrdil, že konkurenci v podobě Apple TV+ nejde brát vážně. Přesto si však Netflix drobné popíchnutí této služby neodpustil. V rámci oznámení se totiž rozhodl zveřejnit graf, který zachycuje vlajkových pořadů vybraných streamovacích služeb. Z grafu, jenž je umístěn pod tímto odstavcem, lze vyčíst, že Netflix v posledním čtvrtletí drtivě porazil například seriál The Mandalorian od Disney+, nebo The Morning Show právě z dílny Apple TV+. Vtipný je taky fakt, že graf je vlastně výsledkem vyhledávání na Googlu a data ohledně sledovanosti tak mohou být podstatně jiná. Vzhledem k tomu, jaký byl kolem seriálového Zaklínač humbuk, se dá očekávat, že byl z těchto seriálů nejsledovanější. Ovšem také je třeba přičíst skutečnost, že Netflix je už pod kůží desítek milionů uživatelů řadu dlouhých let, zatímco služby jako Disney+ a Apple TV+ si teprve postupně získávají přízeň diváků.

V dopise pro investory Hastings také zmínil, že v současné době mnoho mediálních společností a technologických gigantů zavádí streamovací služby. Jsme tak prý svědky přechodu z lineární zábavy na zábavu streamovanou. V závěru akcionáře uklidnil, že Netflix má před konkurencí obrovský náskok. Jak to máte s těmito službami vy? Jste věrní Netflixu nebo vás uhranula Apple TV+?