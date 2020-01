7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (22. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace Network Logger Pro můžete zaznamenávat velice zajímavá data, která se týkají vaší sítě. Tento nástroj totiž dokáže sbírat informace o aktuální rychlosti vašeho internetového připojení, využití sítě a spoustu dalšího. K těmto datům navíc můžete přistupovat přímo skrze horní menu bar.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Někdy se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete přesně změřit něco na vaší obrazovce a potřebujete k tomu využít reálné pravítko. To se může stát minulostí s pomocí aplikace Ruler – A Screen Ruler For You, která dokáže vyvolat hned několik virtuálních pravítek přímo na vaší obrazovce, která budou přesná vůči vašemu rozlišení.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Typing Instructor for Kids Platinum slouží pro děti, které má naučit správně psát na klávesnici. V našich končinách si ji však pravděpodobně oblíbí spíše starší osoby, které rozumí angličtině, avšak s psaním na počítači mají problémy. S pomocí této appky se mohou naučit základům správného prstokladu a psaní a navíc i rozšířit svou angličtinu.

Původní cena: 499 Kč (379 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste se pokusili naučit se nějaký cizí jazyk a přemýšleli jste o hebrejštině? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste si měli pořídit aplikaci Hebrew FlashCards, jejíž databáze čítá více než čtyři tisíce hebrejských slovíček. Ty jsou navíc doplněny o perfektní audionahrávky, které vám pomohou s celkovou výslovností a porozuměním.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

V akční RPG hře se vžijete do role hrdiny, který vede skupinu vyhnanců na cestě za svobodou. Při této cestě si však doslova projdete prastarým a obrovským očistcem, který rozhodně o tom, kdo se vrátí zpět na cestu slávy a kdo zůstane ve vyhnanství. Samozřejmostí také je, že potkáte spoustu nepřátel, se kterými se budete muset příslušně vypořádat.

Původní cena: 16,79 € (5,03 €)

Jestliže hledáte vskutku kvalitní a spolehlivý multimediální přehrávač, rozhodně byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci CinemaC – Video Player. Tato aplikace vám bez jediného problému přehraje všechny dnes používané formáty a potěší vás například možností vytvářet funkční playlisty.

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Hra Bastion je dokonalou akční hrou s hrdiny, který s příběhem pracuje trošku odlišně. Vypravěč totiž komentuje každý váš krok, a to na více než čtyřiceti lokalitách. Vaším úkolem bude odhalit tajemství prastaré katastrofy, která doslova roztříštila svět na dva kousky.

Původní cena: 12,49 € (2,49 €)