5 skrytých triků v aplikaci Facebook, které by měl znát každý jeho uživatel

Dá se říct, že hlavním průkopníkem sociálních sítí na celém světě je Facebook. I přesto, že postupem času na své popularitě ztrácí, tak jej ve světě aktivně používá 2,5 miliardy lidí a z toho 1,6 miliard lidí denně. Je tedy dost pravděpodobné, že mezi lidi využívající Facebook patříte i vy. Proto by se vám mohl hodit tento článek, ve kterém se podíváme na 5 skrytých tipů na Facebooku, o kterých jste možná nevěděli.

Sledování příspěvků

Pokud se na Facebooku nacházíte v nějaké skupině, tak jste si možná všimli, že se v komentářích zajímavého příspěvku často objevují uživatelé, kteří jej komentují tečkou. Takto si zajistí, aby byli informováni o nových komentářích a akcích, které se v rámci vlákna objeví. Psaní teček však rozhodně není ideální, protože se tím jednoduše ztratí hlavní komentáře. Příspěvky lze na Facebooku sledovat i bez napsání tečky do komentáře. Stačí, abyste v pravé horní části příspěvku klepnuli na ikonu tří teček, a poté z menu zvolili možnost Zapnout upozornění pro tento příspěvek. Stejným způsobem poté můžete upozornění příspěvku deaktivovat.

Automatické přehrávání videí

Určitě jste si všimli, že pokud projíždíte hlavní zeď, anebo zeď v jakékoliv skupině či profilu, tak se videa ve výchozím nastavení automaticky přehrávají, tedy pokud jste připojeni k Wi-Fi. Pro někoho může být automatické přehrávání otravné a někdo by jej zase rád aktivoval i tehdy, kdy je na mobilních datech. Pokud chcete tuto předvolbu změnit, tak v pravém dolním rohu klepněte na ikonu tří čar. Objeví se menu, ve kterém sjeďte úplně dolů a rozklikněte možnost Nastavení a soukromí. Po rozkliknutí se zobrazí další možnosti, ze kterých vyberte tu s názvem Nastavení. Zde poté sjeďte níže a rozklikněte sekci Multimédia a kontakty, kde otevřete kolonku Videa a fotky. V tomto novém okně klikněte na možnost Automaticky přehrávat. Zde už si jen stačí zvolit, za jakých okolností se budou videa na facebookové zdi automaticky přehrávat.

Fotky, které se mi líbí

Chtěli jste se někdy podívat na veškeré fotografie, které se vám na Facebooku líbily? Přesně pro vás tady mám jeden skvělý tip. Pro zobrazení všech „olajkovaných“ fotografií stačí, abyste do horního textového pole pro vyhledávání napsali frázi (bez uvozovek) „photos liked by me“. Poté se vám zobrazí přehled všech uživatelů, kterým jste udělili To se mi líbí. Pro zobrazení všech těchto fotografií klepněte na možnost Zobrazit vše. Upozorňuji, že v této sekci najdete mnoho několik let starých fotografií, proto se připravte na nostalgickou náladu.

Oznámení od stránek

Chcete u jedné z vašich oblíbených stránek vědět o všem, co se mihne? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak pro vás mám dobrou zprávu. Na Facebooku si můžete u stránek nastavit, aby vám přišlo upozornění poté, co dojde k přidání nových příspěvků. Pokud chcete tohle nastavení aktivovat, tak si na Facebooku onu stránku otevřete, a poté klepněte na ikonu tří teček. Zde poté klepněte na kolonku Sleduji a zaškrtněte možnost Dostávat upozornění. V tomto případě vám až pětkrát za den přijde upozornění, když bude stránka sdílet nové příspěvky. Zároveň si můžete nastavit, jakým způsobem se příspěvky stránky budou na zdi objevovat. Podobně to lze nastavit i u skupin.

Rozpoznávání obličejů a soukromí

Určitě jste za dobu fungování Facebooku postřehli všemožné přešlapy, které se týkaly uniknutí citlivých dat uživatelů. Uživatelé se kvůli tomu stávají obezřetnějšími a snaží se více a více dbát na své soukromí. V nastavení Facebooku je například aktivní možnost pro rozpoznávání obličejů, kdy vás Facebook může u různých fotek automaticky označit. Takových nastavení je k dispozici opravdu hromada a rozhodně se je vyplatí všechny projít. Najdete je tak, že v pravém dolním rohu klepněte na ikonu tří čar. Objeví se menu, ve kterém sjeďte úplně dolů a rozklikněte možnost Nastavení a soukromí. Po rozkliknutí se zobrazí další možnosti, ze kterých vyberte tu s názvem Nastavení. Zde sjeďte níže a rozklikněte možnost Rozpoznávání obličejů. Poté už jen stačí, abyste klepnuli na řádek Chcete, aby vás Facebook mohl rozpoznávat na fotkách a videích?, kde zvolte možnost Ne.