5 skrytých triků v Instagramu, které by měl znát každý jeho uživatel

Instagram od Facebooku patří již poměrně dlouho mezi nejoblíbenější sociální sítě světa. Fotografie, videa a zprávy v rámci této aplikace bezesporu sdílí i většina z vás. Proto by se vám mohl líbit tento článek, ve kterém se společně podíváme na 5 skrytých triků v Instagramu, o kterých jste dost možná nevěděli.

Změna písma

Na Instagramu nelze nijak ve výchozím nastavení změnit styl písma, který použijete v názvu vašeho profilu, anebo ve vašem statusu. Existuje však skrytý trik, s jehož pomocí si můžete styl písma velmi jednoduše změnit. Stačí, když přejdete na stránky LingoJam, kde do textového pole napište text, jehož styl písma chcete změnit. V druhém poli se poté objeví veškeré možné styly písma, která lze využít. Jakmile se vám nějaký styl zalíbí, tak jej označte a zkopírujte. Poté se přesuňte do aplikace Instagram, kde v nastavení vašeho profilu tento zkopírovaný text vložte do příslušného pole (název profilu či status). Tyto speciální styly písma můžete využít i v příspěvcích.

Status aktivity

Stejně tak, jako například v Messengeru, tak i v rámci Instagramu existuje zobrazování aktivity. Tento časový údaj se objevuje v rámci Direct Messages a říká vašim přátelům, kdy jste naposledy byli aktivní. Pokud tento údaj nechcete ostatním uživatelům zobrazit, tak jej můžete deaktivovat. Stačí na Instagramu klepnout v pravém horním rohu na ikonu tří čar, a poté na možnost Nastavení. Zde rozklikněte možnost Soukromí, a poté se přesuňte do sekce Stav aktivity. Zde stačí funkci Zobrazovat stav aktivity deaktivovat. Nutno podotknout, že po deaktivaci neuvidíte tento časový údaj u ostatních profilů ani vy. Je to tedy buď všechno, anebo nic.

Ukládání příspěvků

Určitě jste si u jednotlivých příspěvků na Instagramu všimli zajímavé ikony, která se nachází v pravé části obrazovky. Mnoho lidí však ale neví, k čemu tato ikona ve tvaru záložky slouží. Díky ní si můžete velice jednoduše nechat uložit příspěvky, které se vám líbí, anebo vás jednoduše zaujaly. Všechny tyto uložené příspěvky poté najdete tak, že kliknete v pravém horním rohu na ikonu tří čar, a poté z menu vyberete možnost Uloženo.

Přehled „olajkovaných“ příspěvků

Určitě se vám někdy stalo, že jste označili srdíčkem určitý příspěvek, ale ten jste později nemohli najít. I na to vývojáři Instagramu mysleli. Do nastavení přidali možnost, díky které si můžete jednoduše zobrazit přehled všech příspěvků, které jste „olajkovali“. Stačí, abyste v pravém horním rohu klepnuli na ikonu tří čar, a poté z menu vybrali možnost Nastavení. Zde poté klepněte na sekci Účet a ve spodní části obrazovky rozklikněte možnost Příspěvky, které se vám líbí. Nahoře si poté můžete změnit zobrazení těchto příspěvků, a to buď do mřížky, anebo pod sebe.

Mazání zpráv

Na Instagramu můžete po vzoru Messengeru odstraňovat zprávy, a to pro všechny účastníky konverzace. Pokud se tedy spletete a pošlete někomu zprávu, která dotyčnému nebyla určena, anebo jednoduše chcete zprávu vzít zpět, tak můžete. Stačí, když na odeslané zprávě podržíte prst. Poté klepněte na možnost Zrušit odeslání a tuto možnost potvrďte. Odstraňování zpráv není nijak časově omezeno, avšak je nutné brát v potaz, že dotyčný mohl už zprávu klidně vidět.