První rack verze Macu Pro dorazily ke svým majitelům

Zatímco klasická verze Macu Pro je k dispozici již přes měsíc, to samé se nedá tvrdit o rack verzi Macu Pro. Ta totiž spatřila světlo světa teprve minulý týden. Počínaje dnešním dnem začínají první objednané kusy rack verze Macu Pro přicházet svým majitelům. Jeden z těchto kusů dorazil také do společnosti MacStadium, která nabízí pronájem Mac serverů. Viceprezident společnosti MacStadium, Brian Stucki, se po ihned rozbalení prvního Macu Pro v rack verzi podělil o velmi krátké první dojmy.

V rámci svého příspěvku se Brian zmínil bohužel pouze o „kolejích“, které mají sloužit pro snadné vysouvání a zasouvání Maců Pro do klecových držáků. Dle jeho slov jsou tyto koleje velmi jednoduché na instalaci a Mac po nich klouže jako nůž po másle. Applu se tedy i tento svým způsobem detail podařil vyladit k naprosté dokonalosti – tedy alespoň u stroje v MacStadium. Ve vlákně tweetu se objevily i další dotazy, avšak na ně nebyl schopný Stucki odpovědět. Údajně chce veškerou práci s Macy Pro v rack verzi nechat profesionálům. On osobně se společně se svým týmem bude zabývat softwarovými výkonnostními testy, které by se měly objevit na blogové stránce společnosti MacStadium během několika málo dní.

Klasická verze Macu Pro v základní konfiguraci vychází na 164 990 korun. Pokud byste potřebovali řešení v podobně rack verze, tak si nachystejte o 17 tisíc korun více – konkrétně tedy 181 990 korun. V základní rack verzi Macu Pro najdete 8jádrový procesor Intel Xeon W, 32 GB pamětí RAM, grafickou kartu Radeon Pro 580X a SSD disk o velikosti 256 GB. Maximální konfigurace disponuje až 28jádrovým procesorem Intel Xeon W, 1,5 TB pamětí RAM, dvěma grafickými kartami Radeon Pro Vega II Duo, a až 8 TB SSD úložištěm. Zapomenout nesmíme také na kartu Apple Afterburner. Takto vybavený Mac Pro v rack verzi vás vyjde na bezmála 1,7 milionu korun.