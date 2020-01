Netradiční recept na hubnutí: Díky hraní Pokémon Go shodil muž 64 kilogramů

O herním fenoménu jménem Pokémon Go nebylo v poslední době tolik slyšet a pomalu to až vypadalo, že se tento klenot z dílny společnosti Niantic začal pomalu ubírat do ústraní. Dle nedávných statistik je tomu nicméně přesně naopak, jelikož hra zažila dosud nejlepší období. Hráčská základna se zvětšila o několik desítek milionů, a stejně tak si titul polepšil i z hlediska příjmů, které dokonce převýšily dobu bezprostředně po vydání. Pokémon Go zkrátka zažívá renesanci a mnohdy doslova transformuje životy k lepšímu.

Na hráče se často pohlíží jako na líná, nadváhou trpící stvoření, která jen málokdy opouštějí přítmí svého pokoje. Ač byl tento stereotyp již mnohokrát vyvrácen, média i široká veřejnost se ho bohužel stále drží a berou ho jako spolehlivé tvrzení. Naštěstí ale existují lidé, kteří se aktivně podílejí na jeho vyvrácení a jedním z nich je i Tommy Monkhouse, jemuž hry v podstatě změnily život. Konkrétně tedy Pokémon Go, které vyhnalo miliony lidí do ulic a započalo novou éru rozšířené reality. Tommymu se díky chůzi podařilo shodit 64 kilogramů, a to za jeden jediný rok. Samozřejmě se rozhodnutí změnit věci k lepšímu nezrodilo přes noc, vášnivému hráči již delší dobu přišlo, že je s ním něco v nepořádku a není spokojený se svým zdravím. Prvotní impulz však nastal právě s příchodem chytání pokémonů, jenž Tommyho motivovalo vyjít ven a začít se hýbat. Konec konců, na této premise je hra postavená a jediným způsobem jak dosáhnout nějakého pokroku, je chodit po okolí a aktivně se zapojovat do probíhajících bojů i sbírání dalších přírůstků.

Původně chtěl Tommy hru jen vyzkoušet, ale první dobrodružná vycházka mu zabrala celé 3 hodiny a pohyb zkombinovaný s hraním ho zaujal natolik, že se rozhodl v této aktivitě pokračovat. Celý proces hubnutí nebyl samoúčelný a úbytek váhy nastal postupně, což sloužilo jako další motivace v hraní pokračovat. Po chvíli si Tommy vytyčil několik cílů, včetně ujití konkrétní vzdálenosti či seznamování se s dalšími členy komunity obklopující Pokémon Go. Za rok se mu kromě zlepšení svého zdravotního stavu podařilo také najít si spoustu nových přátel a více se zapojovat do sociálního života.

„Cítím se lépe fyzicky, psychicky a konečně můžu s jistotou říct, že jsem šťastný. Do hry jsem se natolik ponořil, že než jsem se nadál, uběhly tři hodiny a já se stále potuloval venku. Jak jsem nad tím potom přemítal, došlo mi – když tohle dokážu tři hodiny, co takhle týden, měsíc, nebo rok? Trvalo zhruba měsíc, než jsem na sobě začal pozorovat změny a úbytek váhy. Oblečení začalo být volnější, tolik jsem se nezadýchával a i mentálně mi bylo lépe. Změnil jsem se z mého předchozího velkého já, které nebylo spokojeno se svým životem, na někoho zcela nového. Na někoho, kdo může být konečně šťastný. Ta hra byla prvotním impulzem, který mě motivoval a dal mi možnost dělat něco, co tak miluji a zároveň tím zlepšit svůj život. Když jsem zjistil, jak pozitivní následky to má, rozhodl jsem se pokračovat a zapracovat na sobě. Za ta léta jsem zkoušel mnoho různých diet, ale žádné z nich nefungovaly. Avšak jen díky Pokémon Go se cítím lépe a mohu s hrdosti říct, že jsem to zvládl,“ vyjádřil se Tommy Monkhouse. Jeho příběh je další důkaz toho, že hry nemusí být nutně na škodu a naopak mohou přispět k všeobecné spokojenosti.