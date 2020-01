Vesmír nepřestává fascinovat a můžeme se jen dohadovat, co na nás v jeho „koutech“ čeká. Na kanále European Souther Observatery (ESO) bylo před časem zveřejněno video nazvené „Zooming into Saggitarius A“. Jedná se o silný, velmi velký a kompaktní zdroj rádiového záření nacházící se ve středu naší Galaxie. Co, jak a proč se tam přesně děje asi není důležité. Nicméně video, které nám ukazuje pohled do nitra tohoto uskupení, stojí za to.