Jsi svobodná, vždy pozitivně naladěná, starší 20 let, užíváš si život naplno a nevadila by ti cesta do vesmíru? Pokud splňuješ tyto požadavky, možná tě čtyřiačtyřicetiletý miliardář vezme s sebou do vesmíru. Let by se měl uskutečnit v roce 2023 za pomoci rakety Starship od společnosti SpaceX. Ženy se mohou hlásit na webových stránkách mz.abema.tv do 17. ledna, přičemž verdikt miliardář vyhlásí někdy v březnu.