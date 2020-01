Máte rádi G.I. Joe? Pak si nenechte ujít tuto hru pro iPhone

Pokud jste fanoušky akčních filmů, kde se frenetická bezmyšlenkovitá akce mísí s lehkým humorem a ne tak zajímavý, ale přesto epickým příběhem, potom jste jistě zavadili o snímek G.I. Joe. Ten dal svým způsobem předznamenat dalším následovníkům z téhož žánru a zařadil se po bok filmů s Jamesem Bondem a dalších legend. Tak či onak se na tento lehce tuctový, ale přesto svým způsobem originální snímek nezapomnělo a opět ožívá ve hře G.I. Joe: War on Cobra, kde se ponoříme do lítých bojů.

Vývojáři často oživují univerza a světy, které jsou hráči již dávno považována za mrtvé a nejinak je tomu i v případě značky G.I. Joe. Film si odbyl premiéru v roce 2009 a od té doby bylo poměrně ticho po pěšině, ač se dočkal o 4 roky později nemastného neslaného pokračování. Přesto se studio Emerald City Games rozhodlo přispěchat s akční strategií, která nás do známého světa zavede a nebude se inspirovat filmem, nýbrž stejnojmenným animákem ze začátku 80. let. Samozřejmě nebudou chybět tahové souboje, ovládání několika jednotek včetně pozemních, vzdušných i námořních vozidel a pořádně charismatický tým záporných postav, kterým bude vévodit dobře známý tým Cobra. Do hry zavítají léty prověřené postavy, jako je například Duke, Scarlett, Roadblock, Snake Eyes, Cobra Commander, Baroness nebo Destro. Postupně budou přibývat a vývojáři slibují nejrůznější eventy, kde se dostanou ke slovu.

Fotogalerie gi joe war on cobra 2 gi joe war on cobra 3 gi joe war on cobra 4 gi joe war on cobra 5 +3 Fotek gi joe war on cobra 8 gi joe war on cobra 12 Vstoupit do galerie

Jelikož půjde výhradně o multiplayerovou strategii, prim bude hrát zejména PVP mód a poměření sil se soupeřem. Budete muset přijít s unikátní taktikou a vymyslet, jak své nepřátele pokud možno co nejefektivněji a nejpodleji přechytračit. K dosažení svých vznešených cílů budete moci využít rozmanitou paletu vybavení, kam spadají také miny, střílny, těžké odstřelování i bomby. Jak kladná, tak záporná frakce bude mít své výhody a nevýhody a nabídne odlišný způsob hraní. Tak či tak se jedná o zajímavý titul s povedenou vizuální animovanou stránkou, který byste rozhodně neměli minout. Pokud jste tedy měli vždy rádi mnohdy nesmrtelné akční hrdiny, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte.