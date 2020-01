Apple na svém webu oslavil Den Martina Luthera Kinga

Apple čas od času na svých stránkách vzpomíná na významné dny a zemřelé osobnosti. Pravidelně je oslavován taktéž Den Martina Luthera Kinga připadající na 20. leden, jakožto významného bojovníka za základní lidská práva. Byť se tento laureát Nobelovy ceny za mír (1964) narodil 15. ledna, jeho den se slaví různě pár dní poté. Apple pravidelně vybírá jeden jeho citát, který umístí na svůj web. Jelikož je to ale člověk svázaný americkou historií, jde odkaz na něj vidět pouze na americké verzi webu. Apple pro tentokrát zveřejnil citát:“Whatever affects one directly, affects all indirectly.“