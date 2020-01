Kandidát na amerického prezidenta ostře zkritizoval vývojáře akčních her

Je už takovým pravidlem, že jakmile ve Spojených státech někdo začne střílet, dříve nebo později jsou osočeni také vývojáři her. Negativní postoj k vývojářům těchto titulů má i kandidát na prezidenta Joe Biden, který tvůrce označil za arognatní a malé „darebáky“, kteří vytváří hry, které učí lidi zabíjet jiné. Takový názor je poměrně častý, ovšem podobně často můžeme číst různé studie a posudky, které tyto teorie vyvracejí. Co si myslíte vy o vlivu akčních počítačových her na psychické zdraví?