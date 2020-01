7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (21. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak se již z názvu této aplikace může zdát patrné, Decibel Meter – Noise Meter slouží pro měření hluku. Na základě těchto dat můžete zjistit, zdali s vaším Macem nepracujete v hlučném prostředí, které by z dlouhodobého hlediska mohlo eventuálně negativně škodit vašemu sluchu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Protractor – Screen Protractor získáte perfektní nástroj, s pomocí kterého můžete spolehlivě měřit úhly. S pomocí této appky si můžete přímo na obrazovce vyvolat několik virtuálních úhloměrů, na které se při samotném měření můžete spolehnout a dokáží vám nahradit úhloměry klasické.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Disney: Mickey’s Typing Adventure je edukativním nástrojem, který by měl naučit děti spolehlivě psát. Jedná se totiž o jakousi školu hrou, kdy děti zábavnou formou musí pomoci Mickey Mousovi a jeho přátelům na cestě za dobrodružstvím, avšak toho dosáhnou pouze tím, že budou cvičit své psaní.

Původní cena: 749 Kč (499 Kč)

Jestliže hledáte spolehlivý nástroj, který by vám umožnil vypočítat rozsah mezi dvěma daty, rozhodně byste se měli podívat na aplikaci Date Machine. Ta totiž funguje i bez připojení k internetu a umožní vám zmiňovaný výpočet dnů, který nám častokrát dokáže pekelně zamotat hlavu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pamatujete si na legendární hru 60 Seconds!, ve které jste museli čelit atomovému útoku? Tak přesně tento herní titul se dočkal předělání a nyní disponuje dokonalými texturami a podporou až 4K rozlišení. Vaším cílem v této hře je co nejrychleji prohledat dům a najít vaši rodinu, zatímco čas a vše ostatní bude proti vám.

Původní cena: 9,99 € (7,99 €)

Pokud častokrát pracujete s tabulkovým programem Microsoft Excel, rozhodně by se vám mohla hodit aplikace Templates for MS Excel Pro. Stažením této appky si totiž zpřístupníte 41 vysoce kvalitních šablon, které mohou dodat vaší práci zbrusu novou tvář.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Drtivá většina z nás v dnešní době silně podceňuje pitný režim a nepije tolik, kolik by se pít vlastně mělo. To se týká především lidí, kteří pracují za počítačem a často si pocit žízně ani neuvědomí. S tímto však dokáže pomoci aplikace WaterApp – Water In, Toxins Out, která nám vždy včas připomene, abychom se hydratovali.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)