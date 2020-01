Xiaomi Yi Dash Camera – Váš patron na cestách

Komerční sdělení: Autokamera plní funkci černé skříňky jako můžete znát například z letecké dopravy. Primární funkcí palubní kamery je permanentně zaznamenávat dění před vozidlem v průběhu jízdy. Pořízený video záznam pak využijete zejména v případech nehod, kdy proti sobě stojí dvě navzájem si odporující tvrzení. V případě dopravní nehody je videozáznam nezpochybnitelným důkazem, který může prokázat vaši nevinu. Podle policejních statistik navíc, až 10% viníků dopravních nehod z místa ujede. Velmi často policie nemá žádné vodítko a tím pádem ani šanci viníka dopadnout. Díky autokameře můžete tuto nepříliš pozitivní statistiku začít obracet ve prospěch poškozených.

Hlavní předností autokamery Xiaomi Yi Dash je především kvalita pořízeného videozáznamu, a to i za snížených světelných podmínek. Velmi široký úhel záběru 165° zaznamenává obraz v rozlišení až 1296p, díky čemu jsou zaznamenány všechny důležité detaily jako SZP, typ auta nebo dokonce tvář viníka případné dopravní nehody.

Nicméně natočený záznam může mít i jiné využití než jen jako důkazní materiál. Například během cesty na dovolenou můžete zachytit spousty krásných míst nebo groteskních situací. Záběr z kvalitní kamery do auta, tak může obohatit Vaší rodinou videotéku. Do kamery je možné vložit paměťovou kartu o velikosti až 64 GB, což odpovídá více než 14 hodinám FullHD záznamu. Video se na paměťovou kartu ukládá do smyčky a není tedy nutné kartu v případě zaplnění ručně promazávat. Pokud chcete nějaký soubor trvale uložit, postačí na kameře stisknout tlačítko pro trvalé uzamčení záznamu, čímž zamezíte jeho přemazání. Nepřepsatelný záznam se také automaticky uloží v případě prudkého brzdění nebo nárazu.

Dalším z nadstandartních funkcí, který u kamer z podobné cenové kategorie budete jen těžko hledat, je fukce ADAS, která analyzuje vstupní informace a v případě náhlého vybočení z pruhu nebo nebezpečně se přibližujícího vozidla, Vás upozorní zvukovým signálem.

Menu kamery je v anglickém jazyce, díky ikonovému zobrazení funkcí je ovšem ovládání tak intuitivní, že ho zvládnete i bez jakékoli znalosti angličtiny. Aplikace pro chytrý telefon, přes kterou lze kameru ovládat, je pak kompletně v češtině.

Darováním této autokamery zajisté uděláte radost každému vlastníkovi auta a možná mu tím jednou i ušetříte spoustu peněz. Kamera plní přesně to, co od také kamery očekáváte, kdy i přes své drobné rozměry pořizuje dostatečně kvalitní záznam. Mimo to, poskytuje i další nadstandartní funkce, a to navíc za velmi sympatickou cenu.

Proč zakoupit kameru u nás?

POŠTOVNÉ A DOBÍRKA JE ZDARMA

Standardní záruka 2 roky

V jakékoli situaci jsme Vám k dispozici a rádi poradíme na chatu, e-mailu nebo telefonu

Zboží odesíláme každý den z Prahy

Kde kameru do auta objednat?

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.