Jak na iPhonu 11 (Pro) aktivovat funkci pro zachytávání okolí snímků při focení

Loňské iPhony se dočkaly trojitého fotoaparát ve složení širokoúhlý objektiv, ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv. Poslední zmiňovaný dokáže zachytit o poznání širší záběr než klasický širokoúhlý objektiv. Tím to ale rozhodně nekončí – Apple se rozhodl využití ultraširokoúhlého objektivu posunout na opravdové maximum. Do vlajkových lodí tak přidal funkci, s jejíž aktivací se při vyfocení fotografie klasickým širokoúhlým objektivem automaticky na pozadí vyfotí také fotografie ultraširokoúhlým objektivem. To znamená, že si poté v úpravách fotografie můžete výslednou fotku “posunout dozadu”, což se hodí například tehdy, pokud jste při focení usekli kousek objektu. Funkce je však ve výchozím nastavení vypnutá. Pojďme se podívat, jak ji aktivovat, a co byste o ní dále měli vědět.

Jak na iPhonu 11 (Pro) aktivovat funkci pro zachytávání okolí snímků

Na vašem iPhonu 11 či 11 Pro (Max) přejděte do nativní aplikace Nastavení. Zde poté sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na kolonku Fotoaparát. Tu rozklikněte, a poté už jen jednoduše aktivujte funkci s názvem Na fotkách zachycovat okolí snímků. Tu samou funkci můžete (de)aktivovat také pro videa, a to pomocí přepínače u funkce Ve videích zachycovat okolí snímků. Všechny tyto snímky poté může iPhone automaticky upravovat podle svého uvážení. Pokud mu to chcete zakázat, tak deaktivujte funkci Automaticky upravovat.

Pokud nedojde k úpravě fotografie pomocí posunutí záběru, tak po 30 dnech tato možnost úpravy zmizí. Na úpravu okolí snímků tedy máte přesně jeden měsíc. Tato lhůta je stanovena jednak kvůli soukromí, a jednak kvůli tomu, aby nebylo zahlcováno úložiště iPhonu. Nutno podotknout, že po aktivaci funkce Na fotkách zachytávat okolí snímků dojde k deaktivaci funkce Deep Fusion. Ta se stará o úpravu a zdokonalování fotografií. Pokud jste tedy schopni Deep Fusion na úkor funkce Na fotkách zachytávat okolí snímků oželet, rozhodně s aktivací neváhejte.