Apple má bizarní problém, u Kongresu USA obhajuje dosud neexistující produkt

Apple musí hned z kraje nového roku čelit možná nejbizarnější věci letoška. U amerického Kongresu si na něj (dále i na Amazon a Google) totiž stěžoval výrobce lokalizačních přívěsků Tile kvůli obavám z jeho vlastních lokalizačních přívěsků. Ty sice Apple ještě oficiálně nepředstavil a vlastně ani nepotvrdil jejich příchod, nicméně ze spekulací okolo tohoto produktu Tile usoudilo, že pro něj představují hrozbu a vyráží tak do boje proti nim.

Tile poukazuje na to, že dosud nevydaný lokalizační přívěsek Applu, jehož budoucnost je v tuto chvíli ve hvězdách, bude zcela určitě Applem v jeho systému výrazně zvýhodňován před konkurencí a to zejména díky své integraci do aplikace Najít. Díky tomu tak budou pro mnohé uživatele daleko lákavější než produkty od Tile či jiných výrobců třetích stran, kteří by o integraci vlastních řešení do aplikace Najít stáli také, avšak Apple jim v tom brání. Tyto společnosti tak nemají šanci nabídnout srovnatelný uživatelský zážitek jako právě Apple. Jeho chování tak mnozí včetně Tile vnímají jako přinejmenším neférové, hraničit má nicméně i s porušováním zákona.

Trvá si na svém

Apple se samozřejmě podobným nařčením brání a vnímá je spíše jako útoky na sebe, nežli jako konstruktivní kritiku. Zahraničním médiím už stihl dokonce i zaslat oficiální komentář, ve kterém poukazuje na to, že se zaměřuje na soukromí a vysoce kvalitní ekosystém – tedy na věci, které není tak úplně jednoduché zajistit. Mezi řádky tak lze vcelku jednoduše vyčíst, že aby byl soukromí a kvalitu schopen udržet na maximální možné úrovni, nehodlá se v některých ohledech spoléhat na řešení třetích stran, nýbrž jen na ta svá. V závěru prohlášení pak uvedl, že se vývojářům vždy snaží vyjít vstříc a spolupracovat s nimi.

Jak celý poměrně bizarní spor točící se kolem dosud neexistujícího produktu je v tuto chvíli ve hvězdách. Dá se však předpokládat, že pokud chce Tile jakkoliv proti Applu uspět, bude si muset stejně počkat až na samotné vydání jeho vlastních lokalizátorů, které budou moci následně vyšetřovatelé důkladně porovnat a z jejich funkčnosti vyvodit, zda jsou nezákonně vůči konkurenci zvýhodňovány. Kdy k tomu dojde však ukáže až čas.