Facebook začal testovat zcela nový Messenger, máme screenshoty

Facebook v posledních dnech začal mezi vybrané uživatele zasílat zcela novou verzi svého Messengeru. Ta vsází zejména na rychlost a je to také to hlavní, na co Facebook všechny, kteří získali novou verzi pro testování, upozorňuje. Novou verzi Messengeru jsem dostal také, a proto se nyní můžeme podívat na hlavní novinky, které přináší včetně screenshotů. Celkově se Messenger výrazně zjednodušil a jeho prvky jsou nyní větší, přehlednější a snadněji ovladatelné i v případě, kdy zrovna jdete někde po ulici a nemáte čas detailně hledat jednotlivá tlačítka. Co se rychlosti týká, je cítit, že je nová verze odlehčená a vše se načítá instatně.

Aplikace je pocitově skutečně svižnější než její současná verze. Na druhou stranu se mi nepodařilo v aplikaci dohledat hry a aplikace pro více uživatelů, které doposud reprezentovala první ikona vedle řádku pro psaní textu. Nyní nabízí Messenger během rozhovorů pouze sdílení své polohy protistraně, zaslání fotografie, vytvoření fotografie nebo odeslání hlasové zprávy. Největší výhrou pro všechny, kteří posílali přes Messenger hlasové zprávy, je pak zcela přepracovaný systém jejich odesílání. Ten nově funguje jako záznamník, kde nahrajete zprávu stisknutím jednoho tlačítka bez toho, aniž byste museli během celého diktování zprávy cokoli držet a následně druhým tlačítkem zprávu odešlete, případně ji smažete.

Při odesílání fotografií je možné fotografii snadno editovat a vybízí vás k tomu poměrně velké tlačítko, které je naproti tlačítku pro odeslání obrázku. Celkově se mi nový Messenger líbí a mám pocit, že je určen pro rušný městský život nebo pro situace, kdy například jedete na kole a chcete rychle odepsat bez toho, aniž byste museli zastavovat. Vše je výraznější, větší a mnohem přehlednější než doposud. Rozhodně je tedy na co se těšit a uvidíme, kdy Messenger bude v této verzi dostupný pro všechny jeho uživatele. Jakmile však Facebook spustí veřejné testování, což se nyní stalo, obvykle netrvá příchod verze pro všechny uživatele déle než několik týdnů, maximálně pár měsíců.