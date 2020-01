5 zajímavých aplikací z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (12.1. 2020 – 19.1. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Záběry z webkamer z celého světa patří u řady uživatelů mezi velmi oblíbené. Pokud i u vás patří sledování přímých přenosů z nejrůznějších webových kamer mezi vaše záliby, určitě byste si měli vyzkoušet aplikaci Earth Online: Live Webcams Pro.

Hrajete si rádi s fotografiemi na svém iPhonu? Zkuste k jejich úpravám využít aplikaci GeniusArt: Retouch Photo Image, pro kterou prakticky není nic nemožné. Své fotky můžete obohatit o řadu uměleckých efektů, samolepek, upravit pozadí a využít k tvorbě bohatou knihovnu nejrůznějších šablon.

Pony Go je velmi pestrobarevná, zajímavá, zábavná hra, která dokáže upoutat vaši pozornost na celé hodiny. Vaší úkolem v této hře bude posouvat vašeho Ponyho kupředu do cíle – jednoduché to nebude, kromě překážek a nástrah vás ale na cestě čekají také odměny.

Unitied je minimalistická hra, při které se nejen pobavíte a trošku potrápíte své mozkové závity, ale při které se také uvolníte a zrelaxujete. Vaším jediným úkolem bude úspěšně dokončit všechny bloky, a to pohybem do čtyř různých směrů. Hra má čtyřicet úrovní se stoupající obtížností.

Patříte mezi fanoušky her typu Piano Tiles? Pak byste určitě měli vyzkoušet také hru Magic Dream Tiles. Čekají vás v ní doslova stovky různých atraktivních skladeb s různou úrovní náročnosti. Vaším úkolem bude vybrat si skladbu a poté se na displeji vyhýbat prázdným dlaždicím, zatímco klepete na ty černé.