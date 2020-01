Zvyšte svou produktivitu správným nastavením notifikací

Upozornění nebo chcete-li notifikace jsou jednou z nedílných součástí mobilních telefonů již odnepaměti. I ty nejstarší přístroje nás upozornily na příchozí sms, docházející baterii nebo na fakt, že nám někdo volá. Postupem času se do smartphonů dostávalo čím dál tím více aplikací a téměř každá z těch, které si nyní stáhnete, od vás žádá možnost zasílání notifikací.

Osobně znám spoustu lidí, kteří bezmyšlenkovitě u každé jedné aplikace odkliknou, že samozřejmě chtějí dostávat notifikace. Když k notifikacím na telefonu přičtete notifikace na Macu, iPadu a Apple Watch, dostáváte denně desítky, stovky a někteří jedinci dokonce tisíce různých upozornění na vše, co se kde šustne. Výsledek těchto notifikací je však v podstatě stejný, jako kdybyste neměli zapnuté žádné notifikace, ba naopak je ještě horší. Jakmile totiž chodí na váš telefon velké množství upozornění, logicky na ně přestanete reagovat. Buď vás zdržují od práce a vy se buď pokaždé, když vás telefon na něco upozorní podíváte na display a zjistíte, co se stalo tentokrát anebo je zkrátka začnete ignorovat.

Když jsem si před časem nainstaloval aplikaci na zdokonalení angličtiny, věděl jsem, že se jí skutečně chci každý den věnovat alespoň 30 minut denně. Díky tomu, že mě aplikace sama upozorní a je jednou z mála, které to mohou udělat na mém iPhone, vždy se na mobil skutečně podívám a pokud mám čas, jdu okamžitě procvičovat. Kdyby byla aplikace jedna z desítek dalších, které na něco upozorňují, pak bych ji zkrátka ignoroval.

Osobně uznávám styl Kimiho Raikkonena, který má mobil buď zcela ztlumený anebo má maximálně zapnuté vibrace, a to pouze pro příchozí hovory. Ostatně jeho stylu nastavení telefonu a z toho plynoucím výhodám jsme se věnovali v samostatném článku. Tentokrát je však řeč o tom, jaký vliv má extrémní množství notifikací na to, jak vnímáte skutečně důležitá upozornění.

Pokud jste se rozhodli, že budete s nějakou aplikací denně cvičit nebo že se stejně jako já zdokonalíte v nějakém cizím jazyku, pak vyzkoušejte jít do nastavení svého telefonu a všechny ostatní aplikace, které nutně nepotřebujete k životu vypnout, co se notifikací týká. Jakmile vás poté telefon upozorní na další cvičení nebo lekci, bude pro vás jeho upozornění mnohem významnější a vy se skutečně podíváte na display a pokud nejste totální lenoch, dokopete se až k tomu, že skutečně půjdete cvičit nebo studovat. Zkuste navíc nastavit upozornění na část dne, kdy víte, že jste většinou někde v klidu a máte možnost na výzvu aplikace okamžitě reagovat. Uvidíte, že najednou bude denní dávka cvičení nebo studia mnohem důležitější částí vašeho dne. Jednak ušetříte čas z neustálého kontrolování telefonu právě na to, abyste se věnovali tomu, co je pro vás skutečně důležité a také upozornění jen tak nepřehlédnete v záplavě ostatních.