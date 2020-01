7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (17. 1. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Napadlo vás někdy, že byste si vyzkoušeli pracovní náplň operátora tísňové linky? Přesně v tom totiž spočívá hra 911 Operator, ve které bude vaším úkolem přijímat hovory, posílat sanitky na dané lokality, či například i radit v případě nutnosti aplikace první pomoci.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Pokud se nevyznáte v nativní aplikaci Zdraví, nebo byste z ní naopak chtěli vyselektovat pouze určitá data, rozhodně by vám mohla přijít vhod aplikace Dashboard for Apple Health App. Ta totiž dokáže zobrazit pouze užitečné informace, a to v daleko přehlednějším kabátě. Tato data vám taktéž dokáže zobrazit i na vašich jablečných hodinkách.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se častokrát ocitáte v situacích, kdy si nepamatujete, kam jste přesně zaparkovali vaše auto, rozhodně byste si měli stáhnout aplikaci Find My Car – Car Locator Pro. V této aplikaci si totiž uložíte polohu vašeho automobilu a následně se k němu hravě dostanete.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže máte v oblibě hry ve stylu Najdi x rozdílů, rozhodně by vám neměla utéct dnešní nabídka na aplikaci Findit (HD) – 200 Pictures. Tato hra vám nabídne více než 200 obrázků, přičemž na každém z nich naleznete 5 rozdílů. Problémem však je, že při řešení každého obrázku máte časový limit, který pro splnění úrovně musíte dodržet.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Pokud jste v sobě objevili vášeň a nadšení pro animaci, rozhodně byste si měli pořídit aplikaci Animation Creator. Ta vám totiž umožní vytvářet ty nejrůznější animace, a to přímo na vašem iPhonu. Ovládání ze začátku samozřejmě může být trošku krkolomné, avšak dokáže splnit své účely.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jestliže vás baví šachy, nebo byste se je naopak rádi naučili, své by měla udělat aplikace Chess Pro – Ultimate Edition. Skrze tuto hru můžete šachy hrát buďto proti „počítači,“ který můžete nastavit na několik obtížností (od začátečníka až po ostříleného hráče), nebo můžete vyzvat své přátele v online režimu.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Hra Blood Card kombinuje prvky karetních a roguelike her. Vaším úkolem bude hromadit ty nejrůznější karty, ze kterých si poskládáte ten nejvražednější balíček. Ten následně použijete proti svým nepřátelům, přičemž vaším hlavním úkolem je je všechny porazit, a to včetně jejich vůdce.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)