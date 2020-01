Obsah na TV+ zřejmě není zcela originální. Apple jeden ze seriálů údajně okopíroval

Apple musí řešit v souvislosti se svou streamovací službou Apple TV+ další nepříjemnost. Spolu s producentem seriálu Servant, M. Night Shyamalanem, totiž čelí nařčení od tvůrců filmu The Truth About Emanuel z roku 2013 z toho, že tento film částečně okopíroval. Zdá se tedy, že originální obsah z Apple TV+ nemusí být tak úplně originální.

Na velkou podobnost mezi filmem The Truth About Emanuel a seriálem Servant upozornila jako jedna z prvních režisérka Francesca Gregorini, která právě za The Truth About Emanuel stojí. Dle ní jsou si oba snímky jednoduše velmi podobné a kromě tématu – tedy příběhu rodiny zpamatovávájící se ze smrti dítěte, které je nahrazeno panenkou, o kterou se stará chůva – i v celkovém zpracování a náladě, která z nich čiší. Kromě toho se v Servantu objevují dle režisérky postavy či dokonce celé scény, které jsou si s The Truth About Emanuel nápadně podobné.

Shyamalan na nařknutí z kopírování zareagoval tvrzením, že na seriálu Servant pracoval ještě před vydáním filmu The Truth About Emanuel. Toto tvrzení se mu však bude u soudu velmi pravděpodobně dokazovat skutečně obtížně, jelikož se zdá nepravděpodobné, že by i vzhledem k jeho pracovnímu vytížení posledních let mohl “jen tak” vymyslet a rozpracovat seriál, jehož zfilmování nebylo při jeho zrodu vůbec jisté a došlo k němu de facto minimálně po šesti letech od započetí práce na něm.

Celá záležitost se nyní přesune k soudu, u kterého budou tvůrci filmu The Truth About Emanuel v čele s Gregorini požadovat náhradu za ušlé zisky a zákaz další distribuce seriálu Servnant. Právě ten by Apple zřejmě bolel nejvíce, jelikož se jedná v současnosti o jeden z nejlepších počinů, které lze na Apple TV+ najít. Kdyby o něj přišel, jeho konkurenceschopnost vůči ostatním streamovacím službám by tak logicky utrpěla.