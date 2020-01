Na Apple TV+ brzy dorazí dokument o legendárních Beastie Boys

Pokud se aktivně zajímáte o hudební scénu a zejména pak hiphop, jistě vám neunikla tříčlenná skupina Beastie Boys, která vznikla na konci 70. let minulého století. Během krátké chvíle se jí podařilo prorazit a stát se jedním z hlavních hráčů v herním průmyslu své doby, což pochopitelně neuniklo ani Applu. Trio sice stále občas vystupuje a angažuje se v dalších projektech, avšak pomalu ale jistě upadá v zapomnění. To zřejmě donutilo jablečnou společnost k natočení dokumentu, který zmapuje klíčové okamžiky v historii kapely a seznámí diváky s celým jejím příběhem.

Za posledních několik dekád vznikl a zase zanikl nespočet kapel, z nichž některé znal celý svět a zbytek zůstal v propadlišti dějin. Do té první skupiny se řadí i skupina Beastie Boys, jež se proslavila především na hiphopové scéně a vydobyla si nejedno ocenění. To motivovalo Apple k natočení adaptace knihy Beastie Boys Book, podle níž se bude dokument odvíjet a převypráví celý příběh z pohledu členů kapely Mika Diamonda a Adama Horovitze. O režii se postaral dlouholetý přítel hudebníků a nadaný tvůrce Spike Jonze, jenž se pokusil obsáhnout celých 40 let existence kapely a ukázat divákům jak světlé i stinné stránky průmyslu, tak velké chvíle všech tří členů skupiny. Konec konců, film se dočká premiéry přesně 26 let po vydání prvního alba kapely, které neslo název Ill Communication.

Dokumentu se dočkáme podle dosavadních informací již na jaře, kdy si odbude 3. dubna premiéru v kinech IMAX a následně se o 3 týdny později, tedy 24. dubna, podívá i na Apple TV+. Není divu, že jablečná společnost streamovací platformu částečně odsunula na vedlejší kolej. Díky promítání v kině může být totiž film nominován na nejrůznější ceny a hodnocen jako standardní snímek. Tak či onak má dokument štěstí, že nakonec spatří světlo světa a nedopadne například jako zrušený film od Oprah nebo dramatický The Banker.