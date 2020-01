Z konce podpory Windows 7 bude těžit i Apple

Dlouhá éra s názvem Windows 7 je u konce, a ač se většina uživatelů rozhodla postupně přejít na Windows 10, starší verze sytému měla pro mnohé fanoušky stále co nabídnout. Bezplatná podpora je ale pryč a tudíž běžní majitelé tohoto operačního systému musí počítač s tím, že pokud se v systému objeví například bezpečností chyby, pomoc nedostanou. Luxus v podobě oprav a aktualizací jim bude odepřen, z čehož by ale mohl nakonec profitovat Apple.

Co se trhu operačních systému týče, drtivou většinu koláče si pro sebe ukrojil nejnovější Windows 10, který si mnoho uživatelů pochvaluje a nedá na něj dopustit. Přesto se však najdou tací, kteří nejnovější verzi zatracují a drží se starého známého Windowsu 7, jenž fanoušky doprovázel od roku 2009. Těch není zrovna malý počet, dohromady se podíl na trhu pohybuje kolem 26 %. Podobně jsou na tom také firemní infrastruktury, které nestihly modernizovat a mají před sebou několik možností. Tou první je pochopitelně přechod na Windows 10, což ale z hlediska nákladů mnozí odmítají. Zdarma by nebyla ani prodloužená podpora stávajícího systému (kterou Microsoft nabízí), která by ve finále mohla stát společnosti skoro stejně jako kompletní upgrade. Poslední volbou je pak Mac, který lze využít k podobným účelům stejně efektivně a náklady na pořízení mohou být pro mnohé z dlouhodobého hlediska mnohdy snesitelnější, nežli přechod na novější OS.

Ze všech IT oddělení po celých Spojených státech se podle analýzy společnosti IDC rozhodlo pro volbu produktů od Applu až 13 % dotázaných fungujících doposud na Windows 7, což sice zní jako poměrně nízké procento, ale v přepočtu se jedná o potenciální desítky milionů dolarů, které potečou do kasičky Applu.

Za posledních 10 let se přístup Microsoftu k vývoji systému drasticky změnil a zatímco kdysi technologický gigant dával přednost lokálním serverům a možnosti budovat pomocí Windowsu vlastní infrastrukturu, nyní nastal postupný přechod do sféry cloudů a datových center. Sám generální ředitel Microsoftu, Satya Nadella, přiznal, že samotný operační systém již není takovou prioritou a hlavní je spíše možnost operovat na více platformách najednou. Z tohoto důvodu by to mohl být právě Apple, který slízne smetanu a díky svým investicím do firemního hardwaru a průběžnému vývoji osloví tisíce firem po celých Spojených státech a potažmo i jinde ve světě. Stejně tak je podle nejnovějších průzkumů macOS daleko příznivější pro zaměstnance a umožňuje efektivnější a produktivnější práci. Uvidíme, zda se prognózy naplní a Apple se stane terčem zájmu ze strany společností.