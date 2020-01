Na iOS se chystá pixelová retro hra Swordshot

Zatímco ještě před několika měsíci jsme psali o tom, že nás vývojáři bombardují neutuchající salvou retro hříček, krátce poté se tvůrci postupně přesunuli k dalším žánrům a pro milovníky titulů ze starší školy nastalo mírné období sucha. Naštěstí pauza netrvala dlouho a my se hned zpočátku nového roku můžeme těšit na další pozoruhodnou hru z dílny studia nezávislého vývojáře Olega Klause, který pod taktovkou Crescent Moon Games vydá svůj nejnovější počin – Swordshot.

Pomalu by se už mohlo zdát, že se nezávislá studia od titulů laděných do retro kabátku odvrátili, avšak není tomu tak. Tvůrce Oleg Klaus totiž přišel s další netradiční hříčkou, která notně připomíná arkádové hry z 80. a 90. let. Tentokrát se budou herní mechaniky točit zejména kolem meče, který umí vysílat magická kouzla, a razit si tak cestu skrz hordy nepřátel. Ti jsou s každou novou úrovní obtížnější a hráčům zadarmo rozhodně nic nedarují. Navíc jsou procedurálně generovaní, tudíž se pokaždé můžete těšit na nového protivníka, využívajícího vám dosud neznámý způsob boje. Kolem nepřátel navíc poletují magické předměty, přes které se nejprve budete muset prostřílet a až poté zaútočit na hlavního bosse. Hra tedy bude vyžadovat dokonalé reflexy a neprolomitelnou strategii.

Co se samotné grafické stránky týče, hra je oděna do pixelového retro kabátku, jenž doprovází odpovídající hudební doprovod. Swordshot vám tak zprostředkuje nezapomenutelnou atmosféru, kterou si pro sebe dosud uzurpovaly pouze starší tituly. Nemusíte se bát ani obtížnosti, která je sice na vyšší úrovni než většina her z tohoto žánru, ale zvyšuje se postupně. Budete tak mít dost času přivyknout si na tempo hry a adaptovat se na prostředí. Pokud tedy nedáte dopustit na starší tituly a nevadí vám propracované návykové hříčky, jež budete mít nutkání hrát stále dokonale, Swordshot je přesně pro vás. Na vydání si podle dosavadních informací ještě chvíli počkáme, ale nejdéle na začátku jara by hra měla dorazit na iOS a Android.