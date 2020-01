Jak na AirPods přijímat hovory

Pokud patříte mezi uživatele, kteří mají v uších AirPody, a při příchozím hovoru pohotově saháte do kapes a hledáte iPhone, máme pro vás zajímavý tip. Při příchozím hovoru se totiž nemusíte s aktivními AirPody iPhonu ani dotknout, jelikož přijmutí hovoru lze provádět jednoduchými „gesty“, které provádíte na stoncích AirPodů.

Jak s AirPody přijímat hovory

Pokud máte AirPody v uších a někdo vám zavolá, tak se automaticky přeruší přehrávaná hudba či podcast a ozve se klasické vyzvánění. V případě, že chcete hovor přijmout, tak postupujte následovně:

Klasické AirPods: dvakrát poklepejte na stonek jednoho z AirPodů, čímž dojde k přijetí hovoru

dvakrát poklepejte na stonek jednoho z AirPodů, čímž dojde k přijetí hovoru AirPods Pro: stiskněte stonek jednoho z AirPodů Pro, čímž dojde k přijetí hovoru

Po přijetí hovoru s aktivními AirPody bude zvuk přenášen přímo do nich. Zároveň se nemusíte obávat, že by vás druhá strana neslyšela – AirPody mají totiž zabudované mikrofony. V případě, že tedy nepotřebujete do číselníku naťukat při hovoru nějaká čísla, tak celý hovor vyřídíte jen skrze AirPody. Jakmile budete chtít aktivní hovor ukončit, tak opět postupujte následovně:

Klasické AirPods: dvakrát poklepejte na stonek jednoho z AirPodů, čímž dojde k ukončení hovoru

dvakrát poklepejte na stonek jednoho z AirPodů, čímž dojde k ukončení hovoru AirPods Pro: stiskněte stonek jednoho z AirPodů Pro, čímž dojde k ukončení hovoru

Pokud chcete pomocí AirPodů příchozí hovor ihned odmítnout, tak bohužel máte smůlu. Buď budete muset sáhnout po iPhonu a hovor odmítnout manuálně, anebo jednoduše hovor necháte vyzvánět tak dlouho, dokud jej druhá strana neukončí. Nutno podotknout, že s AirPody lze jednoduše přijímat jak klasické hovory, tak také FaceTime hovory, a to bez rozdílů. Mnoho nastavení, která se týkají vašich AirPodů, naleznete jinak v Nastavení -> Bluetooth, kde klikněte na ikonu i v kroužku u vašich připojených AirPodů.