Nové iPady Pro možná nabídnou podporu 5G

Nejen iPhony se brzy dočkají podpory 5G sítí. Již poměrně dlouho se spekuluje i o přidání podpory této technologie na MacBooky, Apple Watch či iPady, přičemž vývoj posledního zmiňovaného produktu před malou chvílí potvrdil další zdroj – konkrétně asijský portál DigiTimes.

Zdroje DigiTimes tvrdí, že Apple pracuje na iPadu Pro s podporou technologie mmWave, která umožňuje příjem 5G sítě s rychlostí 1 Gbps. Kdy přesně bychom se mohli jeho představení dočkat není sice v tuto chvíli jasné, nicméně vzhledem k rozmachu 5G sítí je prakticky jasné, že s odhalením tohoto produktu nebude chtít Apple dlouho vyčkávat. Vyloučit se tak nedá ani to, že novinka dorazí už v první polovině letošního roku. V tomto má totiž Apple představit novou generaci iPadů Pro. V takovém případě by sice iPady podporou 5G výrazně předběhly iPhony, pro které má být tato vychytávka jednou z největších novinek letošího roku, nicméně v minulosti se již jednou ukázalo, že se ani těchto kroků Apple nebojí. Vzpomeňme třeba na rok 2012, kdy Apple v březnu představil první iPady s podporou LTE, kterým do té doby žádné iPhony nedisponovaly. LTE tak dostaly až o šest měsíců později iPhony 5.

Kromě termínu představení visí v tuto chvíli otazníky i nad cenou této novinky. Nicméně vzhledem k tomu, že si podpora 5G vyžádá určité úpravy antén, které zvýší výrobní cenu, bude pravděpodobně i prodejní cena novinky vyšší, než je tomu nyní. Útěchou tak může být alespoň to, že existuje reálná šance na vytvoření levnějších LTE verzí, které samozřejmě doplní i klasická non-cellular verze.