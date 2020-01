Miniaturní Mac Pro nebo iPhone? Podívejte se, co vše dokáží modeláři, kteří milují Apple

Věnovat svůj volný čas můžete nespočtu věcem, mezi které bezesporu patří také modelařina. Ta má mnoho podob, od stavby plastových modelů z výlisků až po tvorbu modelů, které stavíte z vlastních dílů, jenž si sami navrhnete a vyrobíte. Cílem každého modeláře je udělat co nejvěrnější kopii skutečné předlohy a to v různém měřítku. Pokud jste zruční modeláři a zároveň milujete Apple, pak je jen otázkou času, kdy se pustíte do výroby vlastních miniatur Apple produktů.

Jedním z těch, kteří jsou skutečně šikovní a navíc se soustředí v oblasti modelů na technologické produkty, zejména pak na Apple je YouTuber vystupující pod kanálem Easy DIY Miniatures. Ten vám totiž ukáže, jak udělat skutečně pěkné modely oblíbených Apple produktů. Ostatně na videa ze stavby jednotlivých modelů se můžete podívat níže. Nutno uznat, že některé modely jsou skutečně povedené.