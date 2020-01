Seriál The Morning Show z Apple TV+ se dočkal prvního ocenění

Koncem minulého roku jsme vás informovali o tom, že seriál The Morning Show na  TV+. Na konci minulého týdne se seriál skutečně svých ocenění dočkal – Billy Crudup získal ocenění Drama Series Critics Choice Award za nejlepšího herce ve vedlejší roli Coryho Ellisona. Seriálu The Morning Show se tak podařilo proměnit jedinou nominaci, kterou u těchto cen získal. Billymu Crudupovi v kategorii nejlepšího herce ve vedlejší roli konkurovali například Asante Blackk (This Is Us), Asia Kate Dillon (Billions), Peter Dinklage (Game of Thrones) a Tim Blake Nelson (Watchmen). Ocenění za nejlepší herečku ve vedlejší roli získala Jean Smart za svou roli v seriálu Watchmen.

Seriál The Morning Show se krátce po svém uvedení zpočátku nesetkal s příliš pozitivním přijetím ze strany kritiků. Ti měli pro účely recenze v době uvedení seriálu spolu s uvedení služby  TV+ do provozu přístup rovnou ke třem epizodám. Hodnocení kritiků na webu RottenTomatoes bylo například výrazně nižší než hodnocení ze strany diváků, což okomentovaly mimo jiné i producentky seriálu. Spolu s tím, jak se děj seriálu vyvíjel, se ale změnilo i vyznění řady recenzí. Seriál The Morning Show získal navíc také tři nominace na prestižní Zlaté Glóby, z nich se mu ale nepodařilo ani jednu proměnit ve vítězství. Společnost Apple si ale podle svého vyjádření dostatečně váží i nominací jako takových, a vzhledem k tomu, že je  TV+ historicky první streamovací službou, jejímuž pořadu se podařilo v průběhu prvního roku svého provozu tyto nominace získat, se jedená o velmi významný milník.

Ocenění, které koncem minulého týdne získal Billy Crudub, tím pádem představuje první významné ocenění společnosti Apple (pokud nepočítáme například cenu Emmy pro Carpool Karaoke), které navíc přišlo v časovém rozmezí méně než tři měsíce od spuštění její streamovací služby. Apple plánuje odvysílání druhé řady seriálu The Morning Show v průběhu letošního roku.