Philips chystá nový LED pásek Hue Lightstrip s podporou Bluetooth

K chytré domácnosti neodmyslitelně patří také chytré osvětlení, kterému bezesporu dominuje společnost Philips. Té se podařilo vytvořit efektivní, kvalitní, ale především poměrně dostupnou řadu produktů, které lze intuitivně ovládat pomocí Siri a zkombinovat je tedy i s HomeKitem od Applu. Za posledních několik let se tak výrobce vyšvihl na přední příčku a stal se hlavní volbou pro všechny, kteří si chtějí vybudovat chytrou domácnost. Společnost však nelení a podle úniku to vypadá, že pracuje na dalším přírůstku do série Philips Hue.

Fotogalerie Stolní lapma Philips Hue 6 Stolní lapma Philips Hue 5 Philips Hue White and Color Ambiance 4 Philips Hue White and Color Ambiance 5 +3 Fotek Philips Hue White and Color Ambiance Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrips Vstoupit do galerie

Společnost Philips pravděpodobně není třeba příliš představovat. Mezi její široké portfolio patří celá řada produktů, z nichž nejvýznamnější je vzhledem k rostoucí popularitě chytrých domácností zejména série osvětlení Hue. Právě ta se dočká podle německého blogu dalšího přírůstku, a to LED pásky Lightstrip, dlouhé 1 nebo 2 metry. Díky technologii ZigBee navíc nebude ani potřebovat dokupovat speciální Bridge, s nímž veškerá chytrá zařízení komunikovala. Místo toho společnost využila bezdrátové Bluetooth, které zajistí efektivnější přenos informací a především umožní používání bez nutnosti připojovat Bridge k routeru. Lightstrip tak s největší pravděpodobností rozšíří již tak dost širokou nabídku produktů podporujících ZigBee, kam momentálně spadá 19 rozmanitých chytrých žárovek.

Kdy přesně se nového přírůstku dočkáme zatím není jisté, ale podle dosavadních informací to vypadá, že nebudeme muset čekat dlouho. Díky technologii ZigBee bude navíc pořízení chytrého osvětlení opět o něco levnější a dostupnější. Nicméně vzhledem k technologii připojení se dá předpokládat, že tento produkt nenabídne podporu HomeKitu, potažmo jiné platformy pro chytrou domácnost, ale bude ovladatelný jen skrze aplikaci. Ostatně, stejně se chovají i žárovky Hue s podporou Bluetooth, které Philips představil na konci loňského června. S HomeKitem je lze používat jen ve spojení s bridgem.