Jak by vypadala hra Death Stranding na prvním Playstationu

Věřte nebo ne, v poslední době jsou populární takzvané demaky. Tedy ukazovat, jak by současné exkluzivní herní tituly vypadaly na stařičkých konzolích. Death Stranding je stále novinkou, která si odnesla od herních magazínů skvělá hodnocení. Kromě skvělého příběhu nabízí i opravdu líbívé audiovizuální zpracování. Jak by ale tgato hra vypadala na staré konzoli Playstation 1? To vám ukáže video pod článkem.