TCL ukázala na CES nové TV, produkty chytré domácnosti a mnoho dalších novinek

TCL na veletrhu CES 2020 rozšířila svoji vlajkovou produktovou řadu televizorů X o nové modely s technologií QLED a představila také nové produkty spotřební elektroniky řady C. S novými produkty přináší společnost TCL svým zákazníkům po celém světě mnohem realističtější barvy i vylepšený obraz.

Na veletrhu CES 2020 byly dále představeny nové audio produkty včetně oceňovaného soundbaru RAY·DANZ (na americkém trhu pod názvem Alto 9+) a skutečně bezdrátových True Wireless sluchátek, které byly již prezentovány na veletrhu IFA 2019. Nově byla představena sluchátka, která navíc měří tepovou frekvenci.

Společnost TCL jako doklad svého úsilí pomáhat spotřebitelům žít lepší a zdravější život také potvrdila, že od druhého čtvrtletí 2020 uvede na evropský trh své značkové automatické pračky a chladničky.

TCL QLED TV 8K X91

Nový přírůstek do vlajkové flotily značky TCL s označením X je nejnovější řada televizorů X91 s technologií QLED. Tato řada poskytuje prémiovou zábavu a zážitky a opírá se o průlomovou technologii zobrazování. Modely řady X91 budou v Evropě dostupné ve velikosti 75 palců a s rozlišením 8K. Dále tyto televizory nabídnou technologii Quantum Dot a Dolby Vision® HDR. Technologie Local Dimming umožní precizní kontrolu zadního podsvícení a poskytne vylepšený kontrast i ultra živý obraz.

Řada X91 obdržela certifikaci IMAX Enhanced® a nabízí tak uživatelům nejvyšší kvalitu domácí zábavy a novou úroveň obrazu i zvuku. Řada X91 přichází se špičkovým řešením audio signálu, využívá hardware značky Onkyo a technologii Dolby Atmos®. Úchvatný zvuk zajistí neobyčejný poslechový zážitek a zaplní celý pokoj v zcela pohlcujícím realistickém podání. Navíc je řada X91 vybavena vysouvací vestavěnou kamerou, která se aktivuje automaticky podle používané aplikace. Řada X91 bude dostupná na evropském trhu od druhého čtvrtletí 2020.

TCL QLED TV C81 a C71

Televizory řady TCL C81 a C71 využívají přední technologii Quantum Dot a nabízejí optimalizovaný obrazový výkon, podporují formát Dolby Vison a poskytují výjimečný 4K HDR obraz s úžasným jasem, detaily, kontrastem a barvami. Díky zvukovému formátu Dolby Atmos® nabízejí také jedinečný zvukový zážitek, plný, hluboký a precizní. Řada C81 a C71 má také chytré funkce podporující TCL AI-IN, což je vlastní ekosystém umělé inteligence společnosti TCL. Nové televizory využívají nejnovější operační systém Android. Díky handsfree hlasovému ovládání může uživatel spolupracovat se svojí televizí a ovládat ji hlasem.

TCL QLED C81 a C71 budou dostupné na evropském trhu ve druhé čtvrtině roku 2020. C81 ve velikostech 75, 65 a 55 palců. C71 pak 65, 55 a 50 palců. TCL převzala navíc pomyslné vedení v inovacích u zobrazovacích panelů a odhalila svoji technologii Vidrian Mini-LED, nastupující generaci zobrazovací technologie a světově první Mini-LED řešení, které využívá skleněné substrátové panely.

Audio Inovace

Společnost TCL na veletrhu CES 2020 dále představila celou řadu audio produktů, včetně sluchátek monitorujících tepovou frekvenci, bezdrátových špuntů a oceňovaného soundbaru RAY-DANZ.

Sluchátka TCL ACTV monitorující tepovou frekvenci pro zónové trénování

Raději než nosit snímač na hrudi nebo zápěstí TCL integrovala do svých sluchátek ACTV 200BT dostupný modul pro transparentní monitoring tepové frekvence. Sluchátka poskytují zpětnou vazbu v reálném čase a zajišťují přesné snímání tepové frekvence pro optimalizaci tréninkových dávek, a to díky bezkontaktní technologii ActivHearts™. Tato technologie využívá přesný dvojitý senzor vestavěný do akustické trubice pravého sluchátka. To umožní uživatelům monitorovat cílové hodnoty tepové frekvence v tréninkových zónách při souběžném poslechu přehrávané hudby. Vše je navíc zarámováno v odlehčeném designu, který garantuje pohodlné používání a maximální komfort se speciálně tvarovanými akustickými tubusy.

True Wireless bezdrátové špunty pro radostný a aktivní životní styl

Sluchátka TCL SOCL-500TWS a ACTV-500TWS přinášejí to, co ostatním skutečně bezdrátovým sluchátkám na trhu chybí. Jsou to skutečné bezdrátové špunty, které svým výkonem, ergonomickým designem a výdrží baterie předčí ostatní obdobné produkty a zachovají si přitom dokonalý zvuk. Sluchátka podporují Bluetooth 5.0, originální TCL řešení antény zvyšuje příjem BT signálu a poskytuje stabilní připojení. Špunty s centricky oválnou zakřivenou akustickou trubicí kopírují na základě testů zvukovod a zajistí lepší a pohodlnější usazení pro většinu uší.

Originální design a technické řešení zajistí bohaté basy i čisté středy. Výšky jsou podány s vysokou věrností, měniče pak pracuj v tandemu s digitálním procesorem TCL pro maximalizaci vysoké kvality zvuku. Dobíjecí obal v kompaktním designu, který je součástí dodávky, se snadno otevírá, k uchycení sluchátek napomáhají magnety.

Soundbar RAY·DANZ pro pohlcující audio zážitek velkého kina

Soundbar TCL RAY-DANZ má tříkanálové reproduktory, centrální a boční a také bezdrátový subwoofer s možností přichycení na zeď případně s možností vylepšit zvuk platformy Dolby Atmos. RAY-DANZ nabízí řešení typické pro highendová domácí kina v podobě cenově dostupného soundbaru, který poskytuje celkově širší, vyvážený a přirozený zvukový prostor díky použití akustických oproti digitálním prvkům.

TCL RAY-DANZ poskytuje široké horizontální zvukové pole a využívá akustické prostředky. Pohlcující zvukový zážitek u tohoto soundbaru může být dále rozšířen o další virtuální výškové kanály podporující Dolby Atmos, které dokáží simulovat nadhlavový zvuk. V konečném důsledku je možné dosáhnout 360stupňového zvukového efektu bez nutnosti instalovat další, nahoru vyzařující reproduktory.

Bílé spotřebiče značky TCL

V roce 2013 společnost TCL investovala 1,2 miliardy USD do výstavby výrobního areálu na výrobu automatických praček a chladniček v čínském Hefei s roční výrobní kapacitou 8 milionů kusů. Po sedmi letech rychlého růstu se stala tato továrna pátým největším čínským vývozcem těchto komodit, a to díky firemnímu přístupu a postoji k praktickým a inovativním produktům, které uživatelům přinášejí nejmodernější technologie.

Inteligentní chladničky TCL

TCL nedávno přestavila chytré chladničky včetně modelů s objemem 520, 460 nebo 545 litrů. Společně s invertním kompresorem a výdejníkem na vodu jsou tyto chladničky vybaveny inovativní no-frost technologií, technologií AAT nebo Smart Swing Airflow a účelnými přepážkami interiéru chladničky. To vše zajistí patřičné chlazení potravin rovnoměrně v celé chladničce pro zachování čerstvosti pro dlouhou dobu. Chladničky TCL nabízejí možnost zamrazit potraviny během dvou minut.

Chytré automatické pračky TCL

V segmentu chytrých automatických praček představila TCL produktovou řadu C (Cityline) s předním plněním a kapacitou od 6 do 11 kilogramů. Chytré pračky série C přinášejí ekologický provoz, voštinový buben, BLDC motory a WiFi ovládání.