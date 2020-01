Vyrojily se další spekulace o Xiaomi Mi Band 5

Kdo úplně nehoví Apple Watch a raději sáhne po levnějším fitness náramku, dost možná se setkal právě se Xiaomi Mi Band. Jedná se snad o nejoblíbenější náramek na světě a je tedy pravděpodobné, že Xiaomi i letos přispěchá s jeho nástupcem. Mi Band 5 by mohl dorazit v červnu a přinést globální NFC, což by znamenalo, že by šlo i u nás paltit bezkontaktně právě tímto náramkem. Povyrůst by údajně mohl i dispej, a to z nynějších 0,95″ u Mi Band 4 na 1,2″. Cena by se mohla pohybovat okolo maximálně 1400 korun.