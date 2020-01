Víme, kdy dostane Facebook nový vzhled

Je tomu zhruba rok, co začal Facebook poodhalovat nový vzhled své webové verze, která působí v porovnání s nynějškem o poznání modernějším dojmem. Zuckerbergova společnost však tehdy neoznámila, kdy by chtěla novinku začít nasazovat a ani v předešlých měsících, kdy byl nový vzhled testován mezi malým procentem uživatelů, se ke sdělení podrobností o nasazení neměla. To se však nyní mění.

Facebook zpravodajcům z portálu CNET potvrdil, že nový design je prakticky hotový a jeho nasazení tak již nestojí v cestě absolutně nic. Veřejnost se jej dle slov společnosti dočká do začátku jara – tedy nejpozději 19. března. Přesnější termín však bohužel Facebook neposkytl a tudíž můžeme jen spekulovat nad tím, zda bude s nasazením vyčkávat do poslední chvíle, nebo se k němu odhodlá třeba už v řádu několika desítek hodin či dní.

Screenshoty nového vzhledu Facebooku jsme vám před pár týdny ukázali i na našem webu, takže věříme, že jste s novinkami, které má přinést, víceméně seznámeni. Jejich komplexnější shrnutí si můžete přečíst zde. Těšit se nicméně můžete třeba na Dark Mode (ten bohužel v době tvorby screenshotů nebyl zatím k dispozici), který se stává s trochou nadsázky povinností pro čím dál více internetových služeb i aplikací. Přitom ještě před pár lety by po podobném designu zřejmě neštěkl ani pes.

Jak již bylo zmíněno výše, designová změna se týká jen webové verze. Na Dark Mode v iOS aplikaci si tedy musíme bohužel alespoň protentokrát nechat zajít chuť. Je sice víceméně jasné, že i do ní dříve či později, nicméně jakékoliv informace o jeho nasazení drží Facebook zatím pod pokličkou. Pokud se tedy mezi fanoušky Dark Mode řadíte i vy, nezbývá vám nic jiného než doufat v jeho brzký příchod.