iOS 14 zřejmě přinese vylepšení Dark Modu

Od příchodu vymodleného Dark Modu uplynul již zhruba půlrok a další půlrok velmi pravděpodobně zbývá do odhalení jeho vylepšené verze. V iOS 14, který Apple představí na začátku června na vývojářské konferenci WWDC 2020, totiž dostaneme zřejmě možnost obarvit do tmavých odstínů i ikony nativních aplikací, které v mnoha případech nyní oplývají bílým či obecně světlým pozadím.

Zahraniční pozorovatelé Applu si všimli, že si nechal kalifornský gigant před nějakým časem registrovat ochrannou známku na ikonu Apple Music s černým pozadím. Tu sice Apple již nyní používá pro svou službu Apple Music for Business, nicméně v minulosti jsme byli již několikrát svědky toho, že náležitosti typu ochranné známky a podobně Apple pro tyto menší věci nikterak neřešil a začal s tím až ve chvíli, kdy měl nimi či minimálně s jejich částmi daleko větší plány. A jelikož se o různých vylepšení Dark Modu v iOS 14 spekuluje o poznání více nežli o vylepšeních Apple Music for Business, je registrace ochranné známky pro ikonu podle některých pozorovatelů signál toho, že se přebarvení ikon do tmavých odstínů blíží.

Nic nového pod sluncem

Pro Apple by nabyla podobná možnost ničím jiným. V jeho aplikaci WWDC, kterou nedávno nahradil aplikací Developer, totiž bylo právě vzhled ikony na ploše iPhonu možné velmi jednoduše měnit skrze přehledné rozhraní v aplikaci. Na výběr bylo sice tehdy jen jedno barevné pozadí, zato však hned několik barev svítícího jablíčka na něm. Je tedy zcela evidentní, že uživatelské přizpůsobení ikon pro systém iOS v žádném případě problémové nebude. Nicméně je jasné, že by pro tyto účely musel Apple v nastavení vytvořit novou sekci, která by upravitelné ikony sdružovala.

K odhalení iOS 14, jehož součástí by právě vylepšení Dark Mode měl být, dojde velmi pravděpodobně první týden v červnu – tedy mezi 1. a 5. červnem. Mnoho informací o tom, co vše tento systém nabídne, sice v tuto chvíli k dispozici není, obecně se však očekává malá revoluce na míru šitá iPhonům 12 chystaným na letošní podzim. Ty by totiž měly započít minimálně z pohledu designu novou éru jablečných telefonů, která by měla trvat další minimálně tři roky.