Apple vládne díky AirPods trhu s bezdrátovými sluchátky

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Tak přesně touto větou by se dala s trochou nadsázky popsal situace okolo AirPods. Zatímco po jejich představení v roce 2016 si z nich totiž svět utahoval kvůli jejich designu a ceně, nyní jsou naprostým fenoménem. To ostatně potvrzují i jejich prodejní čísla, o jejichž zjištění se postarali analytici ze Strategy Analytics.

Podle analytiků se podařilo Applu v roce 2019 prodat na 60 milionů párů AirPods a AirPods Pro, což mu zajistilo více než 50% podíl na trhu s bezdrátovými sluchátky (přesněji Truly Wireless). Velmi zajímavé je i to, že celý trh zaznamenal meziročně 200% zvýšení prodejů bezdrátových sluchátek. Zájem o tento typ produktu je tedy skutečně enormní. Co se pak týče AirPods, jejich prodeje představovaly v loňském roce zhruba 71 % celkových výnosů vygenerovaného celým trhem, za což vděčí kromě počtem prodaných kusů i poměrně vysokou cenou.

Žádné změny na dohled

Byla by chyba myslet si, že je Apple již se svými AirPods na vrcholu. Strategy Analytics je totiž přesvědčeno o tom, že růst prodejů jablečných bezdrátových sluchátek bude pokračovat i v následujících letech. Nebavíme se tu však o roce, dvou či třech, ale údajně minimálně pěti letech. Apple si tak může jen a jen gratulovat. Z AirPods se mu totiž podařil vytvořit skutečný fenomén, který se v mnoha ohledech podobá prvním letem života iPhonů. A co vy, jaký názor na AirPods máte?