TikTok trpěl na iOS i Androidu závažnou bezpečnostní chybou

Popularita aplikace TikTok celosvětově strmě roste a to i přestože v očích mnoha odborníků vzbuzuje obavy nebo minimálně nejasnosti. Za to vděčí aplikace především svému “původu”, jelikož jí na světlo světa přinesli vývojáři z Číny, která vzbuzuje ve světě nejistotu zejména v otázce ochrany osobních údajů. Že by osobní údaje TikTokerů Čína shromažďovala se sice zatím oficiálně nepotvrdilo, na aplikaci však nyní vyplula další pořádná nepříjemnost – konkrétně bezpečností chyba, která umožňovala hackerům poměrně zajímavě manipulovat s uživatelskými účty.

Celá bezpečnostní chyba se točila kolem mazacího systému videí pro webové rozhraní služby, který je založen na SMS zprávách s odkazy pro potvrzení odstranění videí. Právě ty lze totiž podle bezpečnostní společnosti Check Point kvůli blíže nespecifikovaným bezpečnostním trhlinám v aplikaci upravit tak, aby místo smazání obsahu uživatel nevědomky povolil přístup hackerům na svůj účet. Ti by tak mohli velmi jednoduše manipulovat třeba s jeho soukromými videi, ale také by získali jeho osobní údaje včetně mailů a podobně. TikTok měl sice bezpečnostní problém po upozornění na něj napravit, nicméně informací o celé opravě je velmi málo a mnozí tak spekulují nad tím, zda byla skutečně komplexní a hrozbu odvrátila. Více informací však pravděpodobně stejně čínští provozovatelé neposkytnou.

TikTok rozhodně není jedinou aplikací, která se v uplynulých týdnech potýkala s problémy. Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali třeba o problémech WhatsApp, který bylo možné vyřadit z provozu jedinou zprávou. Podobnou věc musel řešit v minulosti i Apple, jehož aplikace Zprávy si neuměla kvůli chybě též poradit s určitými znaky a buď padala, nebo se v horším případě zcela vyřadila z provozu. V případě FaceTime musel zase Apple řešit poměrně jednoduché odposlouchávání protistrany už při jejím vytáčení.