Partnerská banka věští Applu citelný propad hodnoty

Applu se daří po všech stránkách, ať už z prodejní hlediska nebo co se týče nových služeb. To se pochopitelně podepisuje taky na akciích, které atakují 300 dolarů, tedy nejvyšší hranici, které se Applu doposud podařilo dosáhnout. Optimističtí jsou i analytici a drtivá většina ekonomů, kteří technologickému gigantovi zkrátka věří a předpovídají mu další růst a prosperitu. Bohužel stejný názor nesdílí partnerská banka společnosti, tedy Goldman Sachs, jež zaštiťuje například Apple Card.

Akcie Applu rostou jako houby po dešti, ale přesto to některým očividně nestačí. Dalo by se to pochopit u zlých jazyků, ale nepříznivou budoucnost týkající se akcií jablečné společnosti věští také partnerská banka Goldman Sachs. Ta předpovídala podobný propad, konkrétně až 26%, již v minulosti, a to především z důvodu předplatného Apple TV+, které dostali zákazníci při koupi nového jablečného zařízení zdarma. Scénář se pochopitelně nenaplnil, ale přesto banka přispěchala s novou, opět alarmující zprávou. Podle správce fondu a držitele portfolií, Davida Kostina, vystoupaly akcie až příliš vysoko a čeká je částečný pád. Podle oficiálních slov hrozí propad až o 35%, především z důvodu neuspokojivých tržeb, které hrozí v příštích několika letech. Ostatně, technologický sektor za loňský rok zaznamenal růst o 50% a zasloužil se o to, že akciový index povyskočil o 32%. Podle Kostina se jedná o bublinu, jež by měla prasknout.

Jen Applu se podařilo za rok 2019 zdvojnásobit svou hodnotu, která vzrostla na 1.3 bilionu dolarů. Kostin společnosti zkrátka nevěří a tvrdí, že investoři nemají čekat zázraky. Hodnota akcie podle něj spadne na 192 dolarů za kus, tedy zhruba o třetinu nižší než je ta stávající. Tomuto názoru však silně oponují další analytici, podle nichž popožene hodnotu akcií poptávka po modelech s 5G a silné výsledky za poslední čtvrtletí ještě výš, na 350 až 400 dolarů za kus. Konec konců, prodeje iPhonů jsou rekordní a nejinak je tomu i u nositelných zařízení jako AirPods nebo Apple Watch, které zažívají dosud nejlepší období. Brzy navíc Apple přispěchá s modely podporujícími 5G a očekává, že počet dodaných kusů ještě převýší letošní generaci. Stejně dobře si iPhone vede i v Číně, ač poptávka mírně oslabuje. Nezbývá než čekat, jaké prognózy se nakonec naplní. Jisté však je, že akcie nadále stabilně rostou a odhady většiny analytiků nejsou daleko od pravdy.