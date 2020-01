Razer představil unikátní herní ovladač pro iPhone

Herní společnost Razer je jednou z tváří průmyslu a není divu, že průběžně přichází s inovacemi a novými nápady. Většina z nich se až dosud týkala především počítačové platformy a výjimečně konzolí, avšak tentokrát si gigant posvítil také na mobilní zařízení a především na způsob, jakým se dají efektivně ovládat. Společnost tedy přispěchala s novým herním ovladačem, který je kompatibilní s iPhony i Android telefony a promění hraní her v plnohodnotný konzolový zážitek.

Již dvacátý ročník oblíbené CES se opět nese v herním duchu a jednotlivé společnosti se perou o to, kdo zaujme vášnivé hráče tentokrát. Pozornost pro sebe letos uzmul zejména Razer, který přišel s ovladačem Kishi, jenž stačí jednoduše připojit k mobilnímu zařízení. Design až nápadně připomíná přenosný handheld Nintendo Switch a není divu. Společnost chtěla dosáhnout intuitivního a příjemného ovládání, díky němuž si zahrajete na telefonu stejně efektivně jako na konzoli. Nechybí konektor USB-C, robustní konstrukce a spousta dalších vychytávek, které vás na hezkých pár hodin přilepí k obrazovce. Veškerá nastavení a úpravy se navíc ukládají do cloudu, tudíž si můžete ovladač přizpůsobit k obrazu svému, pohrát si s rozložením kláves a následně profil uložit.

Pokud vás mírně zaskočila zmínka o USB-C, nemusíte se bát. Ovladač má totiž přípojku také pro jablečný Lightning kabel a je kompatibilní v podstatě se všemi mobilními zařízeními. Na vydání si každopádně chvíli počkáme a ani zatím není jisté, zda se ihned po spuštění objednávek Kishi podívá také do našich obchodů. Společnost však láká na to, že se ovladače dočkáme již brzy, tedy s největší pravděpodobností již v prvním čtvrtletí. Uvidíme, zda dokáže nejnovější počin od Razeru náležitě zaujmout i vášnivé hráče a zařadit se po bok nejlepšího herního příslušenství. Zatím se máme ale podle všeho na co těšit. Razer konec konců nikdy nezklamal a vypadá to, že i tentokrát dokáže přijít s něčím nanejvýš inovativním.