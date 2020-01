Apple láká fanoušky Apple TV+ na kreativní workshopy

Jablečná streamovací platforma Apple TV+ je bezesporu jednou z nejzajímavějších služeb Applu za poslední léta. Mírou obsahu se sice zatím nevyrovná takovým gigantům jako je Netflix, Hulu nebo HBO, ale díky propracovanosti a originalitě jednotlivých snímků dokázala zaujmout miliony fanoušků po celém světě. Ti seriály vesměs chválí a nejinak je tomu i u kritiků, kteří neváhali počinům udělit vysoká hodnocení. A není divu, za každým seriálem totiž stojí nadaní umělci, kteří se pokusí pomocí workshopů komunitě ukázat, co kreativní práce obnáší.

Semináře Today at Apple se konají v Apple Storech po celém světě a není divu, že se jedním z hlavních témat stane také služba Apple TV+, která učarovala fanouškům i recenzentům. Jablečná společnost chce spojit užitečné s příjemným, a to pomocí série workshopů Apple TV+ iPad Poster, kde se příznivci dozví detailní informace o práci umělců stojících za jednotlivými seriály. Zejména tedy plakáty a propagačními materiály, které výraznou mírou přispívají k tomu, zda snímek prorazí, zaujme a odliší se od konkurence. Pochopitelně dílny poslouží i jako možnost předvést kreativní potenciál ukrytý v iPadu Pro a tužkách Apple Pencil. Rozhodně se tedy jedná o zajímavý způsob, jak fanouškům nastínit zákulisí výroby marketingových materiálů.

První dva semináře proběhnou od 6. ledna do 18. února, avšak týkají se pouze vybraných lokací. Mezi ty hlavní patří například jablečný obchod na Michigan Avenue, kde workshop proběhne 14. ledna a postarají se o něj umělci Justin Erickson a Paige Reynolds z Phantom City Creative. Divákům nabídnou možnost vytvořit si plakát na téma sci-fi seriálu For All Mankind. Podobná akce proběhne také v Carnegie Library 28. ledna, kde se semináře zhostí ilustrátorka Marie Bergeron, jež bude čerpat inspiraci z The Morning Show a Servant. Poodhalí zejména taje kompozice a barev, které jsou často přehlíženy. Uvidíme, s čím Apple ještě přijde, ale rozhodně se nejedná o první podobnou iniciativu. Společnost zapojovala komunitu do dění již v průběhu loňského roku.