Nejen giganti. Sledovat se vás nebojí ani menší technologické firmy

Otázka soukromí v souvislosti s moderními technologiemi je čím dál palčivější a příslušná problematika je podle všeho pořádně spletitá a komplikovaná. Řada firem se snaží hájit tím, že jejich zákazníci mají plnou kontrolu nad způsobem, jakým je zacházeno s jejich osobními daty – redaktoři deníku The New York Times ale nedávno odhalili, že tomu ani zdaleka tak není.

Desítky firem v tichosti shromažďují podrobná data o vašem pohybu. Váš život se před nimi otevírá jako kniha.

Koncem loňského roku vydal deník poměrně alarmující článek, v němž detailně popisuje charakter dokumentu, který jeho redakce obdržela. Dokument obsahoval podrobné informace o polohách chytrých mobilních telefonů více než 12 milionů obyvatel Spojených států. Příslušná data získala redakce The New York Times od zdrojů, které si vzhledem k citlivosti problému, stejně jako vzhledem k tomu, že dokument poskytly redakci neoprávněně, přály zůstat v anonymitě. Důvěrná a velmi detailní data ale nepocházela od žádné velké telekomunikační společnosti, jak by se možná mohlo zdát – jejich původcem byla malá datová lokalizační firma. “Jedna z desítek těch, které potichu shromažďují podrobná data o pohybu za pomoci softwaru, který je implantován do aplikací v mobilních telefonech. O většině těchto společností jste nejspíš nikdy neslyšeli – a přesto se před každým, kdo má k těmto datům přístup, váš život otevírá jako kniha,” píší autoři článku, který byl na sociálních sítích i v médiích okamžitě označen jako jeden z nejdůležitějších, který by si lidé měli přečíst.

Pro redaktory nebyl žádný problém vystopovat slavné nebo vysoce postavené osobnosti, jako jsou vojenští důstojníci, vysoce postavení právníci nebo třeba politici. U všech těchto lidí mohli redaktoři snadno vypozorovat, kdy odcházejí do svých kanceláří, kdy odlétají na dovolenou nebo kdy a kde vyzvedávají své děti ze školy. Jednou z těchto osobností byla i zpěvačka Mary Millben z Virginie, která vystupovala již pro tři americké prezidenty včetně Donalda Trumpa. Millben uvedla, že je – stejně jako řada dalších lidí – ohledně sdílení své polohy opatrná, přiznala ale, že nemá nejmenší tušení, která konkrétní aplikace shromažďuje podrobná data o její poloze. “Naše soukromí je pouze tak zabezpečené, jak zabezpečená je nejméně zabezpečená aplikace v našem zařízení,” uvádějí autoři článku.

Dnes již jen stěží někoho šokuje samotný fakt, že nejrůznější firmy – bez ohledu na jejich velikost či obor podnikání – shromažďují data uživatelů mobilních telefonů. Autoři článku v The New York Times ale poukazují především na skutečnost, že zmíněné sledování uživatelů a shromažďování či případný prodej dat se řídí pouze vnitřními nařízeními jednotlivých společností a (nejen) ve Spojených státech není tato činnost nijak regulována “vyšší mocí”. Firmy se sice hájí tím, že údaje jsou přísně anonymní, to ale článek rozporuje a uvádí, že spojit si údaje z vybraného smartphonu s konkrétní osobou je vlastně velmi jednoduché:”Copak by s vámi každý den z vašeho domu do vaší kanceláře cestoval cizí smartphone?”, ptají se autoři článku sugestivně, a popisují, jak nebylo vůbec složité z údajů o poloze vystopovat jednotlivce a identifikovat jejich přátele, kolegy či rodinné příslušníky.

Článek v NY Times dále poukazuje na to, že společnosti, které příslušná data shromažďují, se příliš nestarají o to, co by se s těmito údaji mohlo stát, a nezajímají je ani regulace zmíněného shromažďování. Zatímco v zemích EU panují o něco přísnější pravidla, týkající se soukromí uživatelů, příslušná nařízení ve Spojených státech by se údajně mohla zpřísnit již v letošním roce.