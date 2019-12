Facebook sleduje vaší polohu, i když mu to zakážete

Technologičtí giganti to v posledních týdnech a měsících nemají jednoduché, na paty jim totiž šlapou bezpečnostní experti, vlády jednotlivých zemí i samotní uživatelé, které už nebaví podřizovat se vůli nadnárodních korporací. Nejinak je tomu i Facebooku, který slouží v podobných případech jako obětní beránek, a to zaslouženě. Objevila se totiž další kontroverze týkající se sledování polohy, kterou sice uživatelé vypnuli, ale stejně o nich byla sbírána data.

Skoro to až vypadá, že se tento gigant nikdy nepoučí. Na jednu stranu se totiž ohání soukromím, na tu druhou nutí uživatele do využívání funkcí, které ani sami nechtějí. Stejně je to v případě sledování polohy, která lze sice v nastavení vypnout, ale podle informací Facebook nadále aktivně sbíral data bez vědomí uživatelů. Tato skutečnost se proslýchala již minulý rok, ale jakékoliv bližší detaily zůstávaly skryté. To se naštěstí mění, společnost totiž tuto praktiku odtajnila v dopise adresovaném dvou senátorům, konkrétně Christopherovi A. Coonsovi a Joshovi Hawleymu. Facebook se hájí tím, že neuchovává data přímo závislá na poloze, ale spíše čerpá z dalších funkcí, jako je například oznámení účasti na lokálním hudebním festivalu, nahrání videa s označenou lokalitou a nebo prodej, kde je udání adresy nutností. Stejně tak si společnost může posvítit na IP adresy a určit podle nich přibližnou lokaci.

Konec konců, každé zařízení obsahuje svou vlastní identifikovatelnou IP adresu, přes kterou se připojuje k internetu a přijímá i odesílá informace. V případě bezdrátového připojení se ale může adresa vztahovat na celé město či danou oblast, tudíž je detailní zaměření polohy poměrně obtížné. Společnost se hájí také tím, že díky získaným datům může poskytovat personalizované reklamy, cílit na různé skupiny lidí a nabízet předem vybraný obsah. Oba senátoři ale zaujali vůči mediálnímu gigantovi nekompromisní postoj a tvrdí, že je přístup Facebooku zavádějící, nebezpečný a ohrožuje citlivé informace uživatelů. O poznání ostřeji se k celému incidentu vyjádřil právě Coons, podle nějž si není většina lidí ani vědoma toho, kolik dat společnosti poskytují.

„Facebook tvrdí, že mají uživatelé nad svými daty kontrolu, ale v praxi to vypadá tak, že na nich společnost jen parazituje, monetizuje jejich důvěrné informace a neexistuje způsob, jak tyto praktiky zakázat. Americký lid a široká veřejnost si zaslouží vědět, jak je s jejich daty nakládáno. Z tohoto důvodu se budu za jejich práva bít a neustále hledat nová řešení, jak jejich soukromí ochránit,“ vyjádřil se senátor Christopherovi A. Coons. Jak je vidět, i zákonodárcům postupně dochází trpělivost. Na první pohled jednoznačný boj se totiž zvrhl v neustálé tahanice mezi vládami a nadnárodními korporacemi. A je nanejvýš jisté, že se bude celý konflikt v dohledné budoucnosti jen zintenzivňovat.