Herec Ricky Gervais se tvrdě obul do Applu a dalších technologických gigantů

Ve včerejších večerních hodinách se v Beverly Hilton konal 77. ročník udílení Zlatých glóbů. Tento gala večer moderoval Ricky Gervais, známý britský herec, režisér, komik a producent. Pokud náš magazín čtete pravidelně, tak jste dost možná postřehli informaci o tom, že i pořady z Apple TV+ byly na cenu Zlatého glóbu nominovány. Největší uznání poté jablečná společnost získala díky své sérii The Morning Show, ve které si hlavní roli střihla například Jennifer Aniston. Tento pořad při moderování opěvoval i samotný moderátor Ricky Gervais, který však po pochválení pořadu Apple pěkně uzemnil.

Gervais při moderování pochválil práci Applu a jeho pořad The Morning Show. Konkrétně sdělil, že se jedná o perfektní drama s velkým důrazem kladeným na správné rozhodování a provádění správných věcí. Po této větě se kamera otočila na usmívajícího se Tima Cooka, který si tento gala večer samozřejmě nemohl nechat ujít. Poté mu však úsměv z tváře opadl, jelikož Gervais otočil o 180 stupňů a do kalifornského giganta se pěkně obul: „Takže vlastně říkáte, že jste se konečně probudili – Apple, Amazon, Disney. Pokud by ISIS spustilo svou vlastní streamovací službu, tak byste ihned tuto skutečnost řešili s příslušnými agenty, že? Pokud někdo z vás dnes večer vyhraje ocenění, nepoužívejte to jako platformu k politické řeči. Nejste veřejnosti schopni přednášet o ničem. Nevíte nic o skutečném světě a většina z vás strávila ve škole méně času než Greta Thunberg. Pokud vyhrajete, přijměte své malé ocenění, poděkujte vašim lidem, bohu a běžte do p*dele,“ pronesl Ricky Gervais.

Tato řeč nebyla určená pouze samotným světovým společnostem, ale především také hercům a herečkám, které pro tyto společnosti pracují. Díky tomu, že se Tim Cook této akce zúčastnil, tak jsou poznámky od Gervaise o to osobnější. Pokud by vás zajímalo, zdali pořady z Apple TV+ získaly nějakou cenu, prozatím ne. Nominovaný seriál The Morning Show byl pokořen seriálem Succession. Na cenu Zlatého glóbu byla nominována také Jennifer Aniston a Reese Witherspoon, avšak v této kategorii nejsou prozatím jisté výsledky.