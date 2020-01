Apple zveřejnil jedny z nejzábavnějších reklam ve své historii

Reklamy z dílny Applu humorem zpravidla neoplývají. To však v žádném případě neznamená, že by kalifornský gigant smysl pro humor neměl a od veškerých vtipných prvků využitelných v reklamách se raději distancoval. Do vtipnějších reklam se totiž pouští zpravidla jen u věcí, které si podobné pojetí zaslouží. A mezi ty patří třeba i “Slofies” tedy zpomalené selfie videa z předního fotoaparátu iPhonů 11 (Pro)

Na svém youtubovém kanále zveřejnil Apple před pár dny čtveřici krátkých spotů zaměřených právě na propagaci Slofies. Videa nesou název Slofie on iPhone 11, Group slofie on iPhone 11, Slofie in the rain with iPhone 11a Slofie to the beat with iPhone 11 a jak už asi z názvu tušíte, zachycují lidi pořizující Slofie v různých situacích – tedy například na “party” či v “dešti”. Ptáte se, proč jsou předešlá slova v uvozovkách? Podívejte se na reklamy a hned vám to bude jasné.

Uvozovky z předešlého odstavce nyní dávají daleko větší smysl, že? Videa totiž nedemonstrují jen novou funkci iPhonů 11 (Pro), ale svým způsobem i dnešní dobu, ve které je velmi jednoduché prezentovat něco zcela jinak, než jaké je to ve skutečnosti. Někteří lidé jsou holt pro líbivý záběr ochotni udělat či podstoupit téměř cokoliv. A co vy, jste pro hezký záběr ochotni udělat i takové vylomeniny jaké můžeme vidět ve videu, či si držíte od podobných věcí odstup?