Apple si iPhony podmanil Vánoce v USA

Produkty od Applu jsou již řadu let doslova vánočním fenoménem. Prodejní čísla iPhonů, AirPods, Apple Watch a dalších iZařízení totiž zpravidla trhají o Vánocích rekordy a ani letošek nebyl v tomto směru jiný. O velkém vánočním úspěchu AirPods jsme vás informovali již před pár dny, dnes přichází na řadu úspěchy iPhonů. Těm se totiž podle analytické společnosti Flurry Analytics skvěle dařilo v USA.

Analytici se zaměřili na období mezi Božím hodem vánočním a Silvestrem a na aktivace mobilních zařízení v USA (tedy smartphonů a tabletů). Výsledky průzkumu jsou pro Apple naprosto skvělé. Z jeho dílny totiž podle analytiků pochází na 43 % všech aktivovaných mobilních zařízení v tomto období. Kdybychom se pak měli podívat na jednotlivé modely, zjistili bychom, že nejčastěji aktivovaným mobilním zařízením ve výše zmíněném vánočním obdobím byl iPhone 11 se 6,16 %. Ten následoval iPhone XR s 5,27 %, iPhone 7 se 3,31 %, iPhone 8 se 3,1 %, iPhone 11 Pro Max se 3,01 %, iPhone 8 Plus se. 2,97 %, iPhone 6 Plus se 2,95 %, iPhone 7 Plus se 2,35 % a iPhone X se 2,23 %. Poslední místo v žebříčku deseti nejčastěji aktivovaných mobilních zařízení mezi 25. – 31. 12. pro sebe uzuprovalo Xiaomi Mi 4 LTE. se 2,16 %. Rozhodně se tak dá říci, že Apple roznesl veškerou konkurenci bez sebemenších problémů na kopytech.

Je poměrně zajímavé, že se v žebříčku nejčastěji aktivovaných smartphonů objevují relativně vysoko i poměrně staré modely. Překvapením je například 3. místo iPhonu 7, který nechal dvě příčky pod sebou loni představený iPhone 11 Pro Max. Pro někoho může být vcelku zarážející také fakt, že se do tabulky neprokousal iPhone 11 Pro, tedy loňská vlajková loď. Ta se totiž měla podle vyjádření šéfa Applu prodávat skutečně dobře a kdekdo tak očekával, že zaboduje i o Vánocích. Nicméně se tak úplně nestalo – tedy alespoň ne v USA. Na jiných trzích bude rozložení sil mezi aktivovanými smartphony o Vánocích samozřejmě úplně jiné vzhledem k tomu, že v nich nemají iPhony tak dominantní postavení.