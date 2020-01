Příchod smartphonů s podporou 5G vystaví stopku klesajícím prodejům chytrých telefonů

Zatímco celý loňský rok jsme z novinových článků a internetových magazínů neustále četli, že zájem o smartphony mírně klesá a spotřebitelé čekají na důvod k upgradu, letos by tomu mělo být právě naopak. Čím dál tím více výrobců i uživatelů upírá svou pozornost k 5G, které by se mělo stát dominantou letošních modelů a nabídnout něco zcela nového. Stejný názor mají i dodavatelé komponentů pro smartphony, kteří si od 5G slibují zvýšenou poptávku a strmý růst celého trhu se smartphony.

Fotogalerie iphone 12 7 iphone 12 6 iphone 12 5 iphone 12 4 +4 Fotek iphone 12 3 iphone 12 2 iphone 12 1 Vstoupit do galerie

Rok se s rokem sešel a nás, symbolicky na začátku nové dekády, čeká řada převratných technologií, které budou pravděpodobně stimulovat růst celého trhu. Jednou z nich je i síť 5G, která se postupně těší stále širšímu pokrytí a například co se světa za velkou louží týče, Spojené státy by se plného pokrytí měly dočkat již do konce letošního roku. To pochopitelně povede uživatele ke koupi telefonů s 5G čipy a zvýšenému zájmu o nové modely. Podobné stanovisko zaujal i jeden z dodavatelů Applu, konkrétně japonská společnost Taiyo Yuden Co., jež se stará o zajištění kondenzátorů. Podle ní půjdou komponenty potřebné k výrobě na odbyt, už jen kvůli tomu, že čipy s 5G vyžadují o 30% více kondenzátorů než ty s technologií 4G. Hlavním prodejním a výrobním tahounem pak bude pochopitelně Čína.

Co se však Tayio Yuden týče, společnost zažila z hlediska příjmů a růstu rekordní rok a nevypadá to, že by se tento trend měl brzy změnit. Optimistický je i sám generální ředitel, Shoichi Tosaka, podle nějž by měl Apple požádat o zahájení výroby jejich komponentů zhruba v červnu. Na příchod 5G se stejně usilovně připravují i další výrobci, jako například Huawei nebo Samsung. Uvidíme, kolik uživatelů se rozhodne po telefonu s 5G nakonec sáhnout. Bezesporu se jedná o převratnou technologii, která by měla prodeje iPhonu i dalších vlajkových modelů ostatních společností vyšvihnout minimálně o několik procent. A nepůjde o jedinou novinku, podle dosavadních úniků se iPhone 12 dočká také zcela nového designu a spousty dalších radikálních vylepšení.